Terremoto in provincia di Macerata | M 4 7 | 10 aprile 2018

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Terremoto M 2.3 a Pous Alpago - paura a Belluno e provincia (10 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Calabria, autobomba a Vibo Valentia uccide 42enne. terremoto m 2.3 a Pous Alpago: diverse segnalazioni ai vigili del fuoco nel Bellunese (10 aprile 2018)(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 08:07:00 GMT)

Scossa di Terremoto nelle Marche - paura all’alba in provincia di Macerata : nessun ferito : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata undici minuti dopo le 5 di oggi, martedì 10 aprile,con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata (ipocentro a 9 chilometri di profondità). Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: oltre che nelle Marche, la Scossa è stata avvertita anche in Umbria. A...

Terremoto nel Centro Italia - nuove scosse in provincia di Macerata : Terremoto nella notte in provincia di Macerata. I sismografi dell'Ingv hanno rilevato un Terremoto di magnitudo 4.0, con epiCentro nell'area di Muccia. A questa prima scossa...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Treviso - : L'epicentro del sisma è stato registrato dall'INGV alle 9.36 della mattina a nord di Possagno, in Veneto

Terremoto di magnitudo 3.0 a nord di Possagno - in provincia di Treviso : Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma si è verificato ale 9.36, con un ipocentro stimato a una profondità di 10 chilometri. Non si ha notizia di danni a cose o a persone

Terremoto Treviso : scossa avvertita anche in provincia di Belluno e Vicenza [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Scossa di Terremoto a Lusernetta : avvertita anche in provincia di Cuneo : Scossa di terremoto di media entità, ma avvertita anche dalla popolazione, magnitudo 3.0, in provincia di Torino pochi minuti fa: il sisma, registrato alle ore 15.29 ha avuto come epicentro Lusernetta,...

Scossa di Terremoto nelle Marche - epicentro in provincia di Macerata : I comuni più vicini all'epicentro sonoquelli di Muccia, Pievebovigliana, Fiordimonte, Serravalle diChienti e Monte Cavallo.

Terremoto a Cosenza - scossa di magnitudo 3.3 avvertita in tutta la provincia : Il fenomeno sismico con epicentro a circa 15 chilometri da Cosenza è stato avvertito distintamente dalla popolazione.Continua a leggere

Terremoto in provincia di Roma - scossa tra Colleferro e Valmontone : Una scossa di Terremoto è stata avvertita intorno alle 13 di oggi nelle zone di Colleferro e Valmontone , nella Valle del Sacco: l'epicentro dell'evento sismico è stato localizzato dall'Ingv nel ...

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Marche - sisma M 2.7 in provincia di Macerata (21 marzo 2018 - ore 13.05) : TERREMOTO OGGI, 21 marzo 2018: dati INGV, ultime scosse e notizie. Marche, sisma di magnitudo 2.7 in provincia di Macerata. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 13:05:00 GMT)

Terremoto - scossa in Sicilia : paura in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : 1/6 ...