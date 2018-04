Terremoto in Cile | scossa magnitudo 6 2 | nessun allarme tsunami e nessuna vittima

meteoweb.eu

Un terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito il Cile: non è stato diramato l'allarme tsunami e non si sono registrate vittime, secondo quanto reso noto dal Centro sismologico nazionale, secondo cui l'epicentro è stato individuato a 35 chilometri a nord di Punitaqui a 75,8 chilometri di profondità. I servizi di emergenza del Paese hanno riferito che non ci sono state vittime e che i servizi di base non hanno subito interruzioni.