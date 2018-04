Terremoto in Centro Italia | il sindaco di Muccia | tanta paura e danni | crollato il

meteoweb.eu

: l gioco di squadra dell'Italia in Europa paga! Questo ci hanno permesso di ottenere un sostanziale aiuto da parte d… - comilara : l gioco di squadra dell'Italia in Europa paga! Questo ci hanno permesso di ottenere un sostanziale aiuto da parte d… - MediasetTgcom24 : Terremoto in Centro Italia, sisma di magnitudo 3.9 nel Maceratese #terremoto - reportrai3 : L’Aquila, nove anni dopo il #terremoto, è un ancora un grande cantiere. Il centro storico è pieno di gru al lavoro… -

(Di martedì 10 aprile 2018) C’è stata “, gli abitanti sono fuori dalle case perché si sentono più tranquilli. Isi sono verificati su strutture già lesionate, tuttavia faremo le verifiche in tutti gli edifici agibili per controllare se è tutto a posto“: lo ha dichiarato a Skytg24 Mario Barone,di, area epidella scossa didi magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11. “A scopo precauzionale abbiamo chiuso la scuola materna e poi ci sono state pietre cadute dalle mura sulle strade. Non ci sono stati feriti. La, c’èansia e preoccupazione per quelle che potrà accadere ancora“. La forte scossa ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del ‘600 Santa Maria di Varano, ha riferito il. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se vi siano ulteriorisulle poche ...