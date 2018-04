Terremoto | Gentiloni | ancora danni e paura | Protezione civile a lavoro

Terremoto : Gentiloni - prorogato stato emergenza Italia centrale : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri ha prorogato lo stato di emergenza per le zone dell’Italia centrale colpite dai terremoti del 2016 e 2017, per un valore di 570 milioni per i prossimi sei mesi. Lo ha confermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. L'articolo Terremoto: Gentiloni, prorogato stato emergenza Italia centrale sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - Gentiloni : domani cdm prorogherà stato emergenza : Roma, 21 feb. , askanews, - "Confermo l'impegno del governo e del commissario per la ricostruzione per questo territorio e nella provincia di Macerata che visiterò nel pomeriggio. Come sempre nelle ...

Terremoto : Gentiloni - domani Cdm proroga stato emergenza : Roma, 21 feb. (AdnKronos) – domani in consiglio dei ministri “prorogheremo le diverse norme dello stato di emergenza” per il Terremoto. Lo ha detto il premier Palo Gentiloni a Pieve Torina dove ha partecipato alla riunione della cabina di coordinamento post sisma. “Questo ha dei risvolti vari sul piano economico oltre che sugli interventi più mirati sulla ricostruzione”. L'articolo Terremoto: Gentiloni, domani Cdm ...

Gentiloni - il jolly del Pd : 'Candidato nelle Marche perché il Terremoto è una priorità' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Gentiloni, presente e futuro. E' lui il vero leader del Partito Democratico e la prova arriva dalla visita a San Benedetto, con il presidente del Consiglio applaudito e ...

Terremoto - Gentiloni : intervento Stato rilevante ma non basta : Roma, 9 feb. , askanews, Il centro italiano è Stato colpito da terremoti di 'gravità senza precedenti' di fronte ai quali 'abbiamo cercato di mettere in campo una attrezzatura rilevante, normativa e ...

Terremoto - Gentiloni : intervento Stato rilevante ma non basta : ... le istituzioni nazionali con quelle regionali e locali, insieme alle comunità, abbiamo un grande bisogno che anche il mondo dell'impresa accetti la sfida di investire in questi territori colpiti ...