Terremoto | forte scossa in Cile | magnitudo 6 3 | grande paura tra la gente

fanpage

: #Terremoto, forte scossa nelle Marche. Epicentro a #Muccia, in provincia di Macerata ? - RaiNews : #Terremoto, forte scossa nelle Marche. Epicentro a #Muccia, in provincia di Macerata ? - TgrMarche : ++Forte scossa di #terremoto avvertita nelle #marche attorno a magnitudo 5 con epicentro nella zona di #macerata - SkyTG24 : #UltimOra Nuova forte scossa di terremoto nel maceratese #canale50 -

(Di martedì 10 aprile 2018) Unadi3 ha colpito la zona di Coquimbo. Il sisma è stato registrato alle 12:19:34 ora italiana, in una zona non densamente popolata. Non dovrebbero esserci danni gravi, ma laè stata tanta.