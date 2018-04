Terremoto di magnitudo 4 6 nel Maceratese Danni e scuole chiuse a Pieve Torina

Terremoto OGGI A MACERATA - MAGNITUDO 4.6/ Scossa avvertita tra Marche e Umbria : danni e paura - scuole chiuse : TERREMOTO OGGI a MACERATA , MAGNITUDO 4.6: nella notte una violenta Scossa si è verificata a 2 km da Muccia. Gente in strada, crollato il campanile di Santa Maria di Varano:"gravi danni ".(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:25:00 GMT)

