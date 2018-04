Terremoto di 4 | 6 a Muccia | nel Maceratese

agi

: #Terremoto, forte scossa nelle Marche. Epicentro a #Muccia, in provincia di Macerata ? - RaiNews : #Terremoto, forte scossa nelle Marche. Epicentro a #Muccia, in provincia di Macerata ? - andreabettini : #terremoto, ecco la prima stima di INGV: magnitudo 4.7, epicentro a 2 km da Muccia (MC) - andreabettini : EMSC concorda con @INGVterremoti: magnitudo 4.7 per il #terremoto che ha colpito l'Italia centrale. Epicentro vicin… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Undi magnitudo 4.6 ha scatenato la paura alle 5,11 nella zona di Muccia, nel. La scossa è stata registrata a una profondità di 9 km dalla sala sismica dell'INGV-Roma. Secondo il sindaco di Pieve Torina, citato da RaiNews24, ci sono danni, ma nessun ferito. L'area è quella colpita dal violentodel 2016. La scossa è stata sentita anche in Umbria e parte del Lazio, in provincia di Rieti e nelle zone già colpite daldel 2016, da Amatrice ad Accumoli, dove al momento non si registrano danni, e della Toscana. Molte le scosse di assestamento a Muccia e Pieve Torino, sempre nella stessa zona, fino a 3.5 di magnitudo. Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli terrà una riunione con i sindaci dei Comuni delinteressati dalla scossa. Il vertice si ...