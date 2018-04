Terremoto Centro Italia | il sindaco di Pieve Torina | “Situazione drammatica | scene che

Terremoto Centro Italia - MIBACT : attivate le unità di crisi : “Il Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo ha attivato le proprie unita’ di crisi per la verifica dei danni e la messa in sicurezza del patrimonio culturale eventualmente danneggiato dalla scossa di Terremoto che ha colpito questa mattina il Maceratese“: lo rende noto il segretario Generale del MIBACT, secondo cui “il personale del MIBACT sia gia’ in loco in stretto contatto con il ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Muccia : nessun danno alle SAE : “Le casette Sae non hanno riportato nessun danno“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Muccia. “Dalle verifiche che stiamo effettuando nelle aree dove sono realizzate le Soluzioni abitative di emergenza non si riscontrano problemi, al massimo sono caduti alcuni oggetti“. “La gente e’ stanca, siamo tutti stanchi, qui la paura non e’ mai passata dal 24 agosto del 2016 e la scossa di 4.6 di ...

Terremoto Centro Italia : “Questa notte si è ballato parecchio in tutto il Maceratese” : “Ancora scosse. Non si può stare ad aspettare, bisogna subito attuare la messa in sicurezza e le demolizioni. Questa notte si è ballato parecchio in tutto il Maceratese“: lo ha dichiarato Maria Teresa Nori, la portavoce dei terremotati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera, in riferimento alla scossa magnitudo 4.6 registrata a Muccia e che ha provocato danni a Pieve Torina, avvertita anche a Visso, Ussita, Castelsantangelo, ...

Terremoto Centro Italia - De Micheli : se si diffonde la sfiducia e la paura il percorso di ricostruzione rallenta : “Ho sentito verso le 5 i sindaci che stanno facendo le verifiche. Ovviamente ci sono dei danni, la scossa si e’ sentita molto forte,” ha dichiarato Paola De Micheli, commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, ospite a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital. “Il problema e’ che le zone piu’ pericolose sono state perimetrate e gli edifici messi in sicurezza, quelli nuovi non hanno subito ...

Terremoto Centro Italia : il sisma M 4.6 ben 500 volte inferiore alla scossa del 30 ottobre 2016 : Il Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 a Muccia (Macerata) è stato 500 volte inferiore a quello di magnitudo 6.5 del 30 ottobre 2016: lo ha reso noto Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento del 2016, con epiCentro vicino a Norcia, rientrava nella sequenza che si era attivata pochi mesi prima, il 24 agosto, e complessivamente nell’ambito della stessa sequenza sono ...

Terremoto Centro Italia - INGV : è possibile “che la sequenza duri a lungo” : La sequenza sismica che si è attivata il 24 agosto 2016 in Centro Italia e che oggi ha portato al Terremoto di magnitudo 4.6 nelle Marche, potrebbe durare a lungo. “E’ normale che una sequenza che ha mobilitato un volume così grande duri a lungo“, spiega Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Per una sequenza che ha mobilizzato un volume piu’ piccolo, come quella ...

Terremoto - scossa di magnitudo 4.6 nel Maceratese : l'epicentro a Muccia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 (inizialmente il dato era 4.7) è stata registrata alle 5:11 a Muccia, nel Maceratese. Terremoto Muccia La scossa è stata avvertita dalla...

Terremoto in Centro Italia - il sindaco di Muccia : tanta paura e danni - crollato il piccolo campanile della Chiesa : C’è stata “tanta paura, gli abitanti sono fuori dalle case perché si sentono più tranquilli. I danni si sono verificati su strutture già lesionate, tuttavia faremo le verifiche in tutti gli edifici agibili per controllare se è tutto a posto“: lo ha dichiarato a Skytg24 Mario Barone, sindaco di Muccia, area epiCentro della scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 verificatasi alle 05:11. “A scopo precauzionale abbiamo chiuso ...

Terremoto L’Aquila : scossa con epicentro a Ocre [DATI] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudovest da Ocre (L’Aquila) alle 06:49:40 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto L’Aquila: scossa con epicentro a Ocre [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.