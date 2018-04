Terremoto Centro Italia | il sindaco di Pieve Torina | “Abbiamo danni | scuole chiuse”

Terremoto in Centro Italia - INGV : aumento di sismicità nel sistema di faglie attivato nel 2016 - vicino ai comuni di Muccia - Pieve Torina - Pievebovigliana [DATI e MAPPE] : Questa mattina, alle ore 05:11 Italiane del 10 aprile 2018, è stato localizzato un Terremoto di magnitudo ML 4.7 in provincia di Macerata, 2 km da Muccia (MC), a 9 km di profondità. I comuni più vicini all’epiCentro sono: Muccia, Pieve Torina, Pievebovigliana. Il blog blogINGVterremoti spiega che questo Terremoto, come gli eventi avvenuti avvenuti negli ultimi giorni in questa zona, ricadono nell’area della sequenza sismica iniziata il 24 ...

Torna la paura in Centro Italia - forti scosse di Terremoto nel Maceratese : avvertite a Perugia - Roma - Foligno - Ancona [DATI e MAPPE INGV] : 1/5 ...

Torna la paura in Centro Italia - forti scosse di Terremoto nel Maceratese : avvertite a Perugia - Roma - Foligno - Ancona [DATI e MAPPE INGV] : 1/5 ...

Terremoto - forte scossa nelle Marche : magnitudo 4.7 - epicentro a Muccia - Macerata : scossa di magnitudo 4.7 secondo l'Ingv, l'Istituto nazionale di vulcanologia (4.8 secondo EMSC) registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità

Nuova forte scossa di Terremoto nel Centro Italia : magnitudo 4.7 - paura tra la popolazione : Un nuovo violento terremoto ha svegliato le popolazioni già colpite dai sismi del 2016: l'epiCentro a Muccia, in provincia di Macerata.Continua a leggere

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Acquasanta : Comuni e territori devastati stanno morendo : “Vorrei ricordare a tutti questi partiti che si accingono a fare la seconda consultazione – dichiara il sindaco di Acquasanta Terme – che il Centro Italia con i suoi tanti Comuni e territori devastati dal sisma sta morendo. Sono necessari interventi economici speciali da parte del governo! Diamoci una mossa, andiamo nei luoghi della sofferenza, basta chiacchiere passiamo ai fatti!“. L'articolo Terremoto Centro Italia, il ...

A rischio il seggio di Salvini Ricorso di una candidata di FI Nuovo Terremoto nel Centrodestra : Nel giorno del vertice tra i leader del Centrodestra ad Arcore, in vista del secondo giro di consultazioni al Quirinale, scoppia un altro terremoto nella coalizione con un clamoroso schiaffo di Forza Italia a Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Terremoto - INGV : “La terra torna a tremare in Centro Italia - incremento di sismicità a sud di Camerino” : Negli ultimi 30 giorni la zona a sud di Camerino, in provincia di Macerata, è stata interessata da un incremento di sismicità – scrivono gli esperti Alessandro Amato, Concetta Nostro, Maurizio Pignone (INGV-Osservatorio Nazionale Terremoti) e Carlo Meletti (INGV-PI) – con terremoti che hanno raggiunto valori di magnitudo Mw pari a 4.0 il 4 aprile 2018 alle ore 4:19 Italiane. Gli eventi di questi giorni rientrano nella sequenza ...

Terremoto Centro Italia : la Commissione europea ha approvato il regime di aiuto italiano da 43 - 9 milioni : La Commissione europea ha approvato il regime di aiuto Italiano da 43,9 milioni di euro a sostegno degli investimenti nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 (140 comuni) in Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Per Bruxelles l’aiuto “è in linea con le norme Ue in materia di aiuti di Stato“, e “contribuirà alla ripresa economica dell’Italia centrale senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato ...

Terremoto in Centro Italia : nuova scossa nel Maceratese - epicentro a Muccia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : in Umbria salvate 260 opere d’arte in un anno : “In un anno, abbiamo contribuito a recuperare e mettere in sicurezza 260 opere danneggiate dal Terremoto nel Centro Italia e i media di tutto il mondo hanno documentato il nostro appassionato lavoro“: lo hanno reso noto i 10 giovani restauratori fiorentini, diplomati dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che, grazie ad un finanziamento della Fondazione Cr Firenze, sono stati in Umbria per 12 mesi, in aiuto della ...

Terremoto nel Centro Italia - scossa di magnitudo 3.9 nelle Marche : La scossa registrata nella serata di mercoledì a Muccia, in provincia di Macerata.Continua a leggere

Nuovo Terremoto in Centro Italia : epicentro a Muccia - scossa avvertita anche a Perugia - Ancona - Camerino e Macerata [DATI e MAPPE INGV] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : gli agricoltori tornano a Castelluccio di Norcia per la semina della lenticchia : Lunedì 9 aprile gli agricoltori di Castelluccio di Norcia saliranno sul Pian Grande con i loro trattori per cominciare la semina della lenticchia. “Il maltempo previsto per i prossimi giorni ci ha consigliato di rinviare tutto a lunedi’ e questo permettera’ anche alle ditte incaricate dei lavori di ripristino della strada di avere qualche giorno in piu’ per poter avanzare con le opere,” ha spiegato all’ANSA il ...