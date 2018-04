Terremoto Centro Italia | caduti pensili nelle casette antisismiche | verifiche in corso

Terremoto M 4.6 in Centro Italia : il boato è stato avvertito fino a 30 km dall’epicentro : Il Terremoto magnitudo 4.6 registrato questa mattina alle 05:11 con epiCentro a 2 chilometri da Muccia (Macerata), è stato anche in Umbria e Lazio, fino a Roma: lo ha rilevato il servizio “Hai Sentito il Terremoto” dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sulla base di 590 questionari compilati finora online dalla popolazione. L’evento è stato avvertito in particolare a nord-est dell’epiCentro, nelle ...

Terremoto oggi a Macerata - magnitudo 4.6/ Epicentro Pieve Torina. Ingv - "sequenza 2016 - può durare un anno" : Terremoto oggi a Macerata, magnitudo 4.6: nella notte una violenta scossa si è verificata a 2 km da Muccia. Gente in strada, crollato il campanile di Santa Maria di Varano:"gravi danni".(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Camerino : “Il cratere è qui - tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate” : “Il cratere è qui, tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate. Il prossimo che mi parla di 138 Comuni tutti allo stesso modo coinvolti mi farà perdere seriamente la pazienza. Dobbiamo distinguere chi è distrutto e fa i conti tutti i giorni con questo sisma, oppure diteci chiaramente che dobbiamo andarcene tutti e che ve ne fregate di noi. Adesso il cratere va diviso in fasce a seconda dei livelli di danno per consentire ...

Terremoto Centro Italia : nessun danno in Umbria per la nuova scossa : A seguito della scossa di Terremoto magnitudo 4.6 con epiCentro nella zona di Muccia, in provincia di Macerata, non si sono registrati danni in Umbria: lo apprende l’ANSA dalla protezione civile regionale, che ha subito proceduto a controlli nei comuni più vicini all’area dell’epiCentro come Preci, Cerreto di Spoleto e Norcia. Sono giunte richieste di nuovi sopralluoghi. L'articolo Terremoto Centro Italia: nessun danno in ...

Terremoto Centro Italia - De Micheli : le verifiche sugli immobili sono da rifare : “Ho sentito stamattina verso le 5 i sindaci, stanno facendo le verifiche. Ci sono dei danni, la scossa e’ stata forte e si e’ sentita molto piu’ di altre di pari grado di qualche tempo fa“: lo ha dichiarato Paola De Micheli, commissario per la ricostruzione delle zone terremotate in un’intervista a Radio Capital. “Le zone piu’ pericolose sono state perimetrate, abbiamo edifici che sono gia’ ...

Terremoto Centro Italia : a Muccia crolla il campanile del ‘500 di Santa Maria di Varano : La Chiesa di Santa Maria di Varano, a Muccia, il cui campanile di stampo cinquecentesco è crollato in seguito alle forti scosse di Terremoto che hanno coinvolto il Centro Italia, è un piccolo bene monumentale di "matrice battesimale" eretto per devozione nel primo quarto del XVI secolo. Al suo interno l'affresco della Madonna con bambino che intitola il piccolo ma prezioso monumento.Continua a leggere

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Pieve Torina : “Situazione drammatica - scene che non avrei mai pensato di rivivere” : Il sindaco di Pieve Torina (Macerata), Alessandro Gentilucci, non nasconde la sua preoccupazione a seguito del Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 con epiCentro a Muccia: “Ripiombiamo in una situazione drammatica, riviviamo scene che non avrei mai pensato di rivivere“. L’incubo “sembra non finire mai“. Quattro le famiglie evacuate per rischio di danni (crepe e cedimenti) e rischi di stabilità interni di ...

Terremoto Centro Italia - MIBACT : attivate le unità di crisi : “Il Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo ha attivato le proprie unita’ di crisi per la verifica dei danni e la messa in sicurezza del patrimonio culturale eventualmente danneggiato dalla scossa di Terremoto che ha colpito questa mattina il Maceratese“: lo rende noto il segretario Generale del MIBACT, secondo cui “il personale del MIBACT sia gia’ in loco in stretto contatto con il ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Muccia : nessun danno alle SAE : “Le casette Sae non hanno riportato nessun danno“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Muccia. “Dalle verifiche che stiamo effettuando nelle aree dove sono realizzate le Soluzioni abitative di emergenza non si riscontrano problemi, al massimo sono caduti alcuni oggetti“. “La gente e’ stanca, siamo tutti stanchi, qui la paura non e’ mai passata dal 24 agosto del 2016 e la scossa di 4.6 di ...

Terremoto Centro Italia : “Questa notte si è ballato parecchio in tutto il Maceratese” : “Ancora scosse. Non si può stare ad aspettare, bisogna subito attuare la messa in sicurezza e le demolizioni. Questa notte si è ballato parecchio in tutto il Maceratese“: lo ha dichiarato Maria Teresa Nori, la portavoce dei terremotati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera, in riferimento alla scossa magnitudo 4.6 registrata a Muccia e che ha provocato danni a Pieve Torina, avvertita anche a Visso, Ussita, Castelsantangelo, ...

Terremoto Centro Italia - De Micheli : se si diffonde la sfiducia e la paura il percorso di ricostruzione rallenta : “Ho sentito verso le 5 i sindaci che stanno facendo le verifiche. Ovviamente ci sono dei danni, la scossa si e’ sentita molto forte,” ha dichiarato Paola De Micheli, commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, ospite a ‘Circo Massimo’, su Radio Capital. “Il problema e’ che le zone piu’ pericolose sono state perimetrate e gli edifici messi in sicurezza, quelli nuovi non hanno subito ...

Terremoto Centro Italia : il sisma M 4.6 ben 500 volte inferiore alla scossa del 30 ottobre 2016 : Il Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 a Muccia (Macerata) è stato 500 volte inferiore a quello di magnitudo 6.5 del 30 ottobre 2016: lo ha reso noto Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento del 2016, con epiCentro vicino a Norcia, rientrava nella sequenza che si era attivata pochi mesi prima, il 24 agosto, e complessivamente nell’ambito della stessa sequenza sono ...

Terremoto Centro Italia - INGV : è possibile “che la sequenza duri a lungo” : La sequenza sismica che si è attivata il 24 agosto 2016 in Centro Italia e che oggi ha portato al Terremoto di magnitudo 4.6 nelle Marche, potrebbe durare a lungo. “E’ normale che una sequenza che ha mobilitato un volume così grande duri a lungo“, spiega Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. “Per una sequenza che ha mobilizzato un volume piu’ piccolo, come quella ...

Terremoto - forte scossa nelle Marche Epicentro vicino a Macerata - treni fermi : Una forte scossa di Terremoto all'alba nelle Marche. scossa di magnitudo 4.7 secondo l'Ingv, l'Istituto nazionale di vulcanologia, registrata alle 5:11 con Epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di ...