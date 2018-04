Tennis | Itf pro circuit | al Forte Village 33 tornei per conquistare punti

Maltempo - Tennis : slittati a domani i tornei Itf combined : Il programma dei due tornei Itf combined , in corso sui campi in terra rossa del Forte Village di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, e’ slittato di 24 ore a causa del Maltempo . Lo ha reso noto la Federazione italiana tennis . Nel tabellone maschile l’unico italiano gia’ al secondo turno e’ Davide Galoppini, altri otto debutteranno dunque domani . Il torneo femminile deve ancora ultimare le qualificazioni per i 48 posti: ...

Rivoluzione Coppa Davis : partnership Piqué-ITF per creare un Mondiale di Tennis : Rivoluzione in vista per il famoso torneo per nazioni: si va verso un vero e proprio Mondiale di tennis. L'articolo Rivoluzione Coppa Davis: partnership Piqué-ITF per creare un Mondiale di tennis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.