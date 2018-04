Telecom Italia | quotazioni alle stelle

BORSA MILANO positiva - balzo Telecom Italia - banche contrastate : ... infunzione dell'esposizione ai mercati cinese e Usa, il timore èche l'inizio di una vera guerra a colpi di dazi abbia un impattonegativo su tutta l'economia. ** Alle 9,15 l'indice FTSE Mib sale ...

Telecom Italia - nella guerra tra soci va tutto in frantumi : il cda si spacca anche sui comunicati : In Telecom Italia è il caos totale. Dopo lo scontro fra il consiglio d’amministrazione e il collegio sindacale, si spacca anche il cda dell’ex monopolista, con i consiglieri indipendenti che bocciano tutte le decisioni di quelli di emanazione francese. Perfino il comunicato stampa diramato alla fine del board. Cuore dello scontro, la mossa del collegio sindacale che nei giorni scorsi ha di fatto aperto la porta al fondo attivista ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Fca a +1 - 4% - Telecom Italia a -0 - 7% - 9 aprile 2018 - : BORSA ItaliaNA news. Piazza Affari inizia la settimana con pochissimi dati macroeconomici in agenda, perlopiù dall'Europa.

TIM E CDP/ Bollorè - le opzioni per Vivendi dopo la mossa di Cassa depositi e prestiti su Telecom Italia : Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia. Vivendi ha diverse possibili mosse dinanzi a sé per decidere come agire in Tim dopo la decisione di Cdp

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Telecom Italia a +2 - 3% - Saipem a -1 - 4% - 6 aprile 2018 - : BORSA ItaliaNA news. Per Piazza Affari OGGI non mancheranno dati macroeconomici. Tra questi il tasso di disoccupazione Usa.

Telecom Italia sale verso 0 - 8222 Euro : Protagonista la compagnia telefonica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,38%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Telecom ITALIA/ Cdp - la scelta bipartisan dietro l'acquisto del 5% : Cassa depositi e prestiti comprerà azioni di TELECOM ITALIA fino al 5%: una mossa dettata dall'esigenza di frenare Vivendi su cui il Governo ha trovato più di una sponda.

Cassa Depositi e Prestiti - il cda vara l’ingresso in Telecom Italia : “Operazione sostenibile” : Cassa Depositi e Prestiti delibera l’ingresso nel capitale di Telecom Italia con una quota massima del 5 per cento. E mette subito le mani avanti sull’opportunità di investire in un’azienda con 33 miliardi di debiti: “L’operazione è coerente con i criteri di sostenibilità economico-finanziaria che caratterizzano tutte le iniziative di Cdp”, si legge in una nota del gruppo che già in passato, è intervenuto su Saipem per togliere ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +2 - 35% - Telecom Italia a +5 - 22% (5 aprile 2018) : BORSA ItaliaNA news. Pochi i dati macreconomici che OGGI potranno influire su Piazza Affari OGGI. Tra questi quello sulla disoccupazione Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Telecom Italia - ora i debiti miliardari del gruppo sono un problema di Stato che richiama all’ordine la politica : I 33 miliardi debiti di Telecom Italia diventano un affare di Stato. Anzi, una potenziale arma di ricatto, sicuramente involontaria ma da disinnescare rapidamente mettendola in mani sicure. Come quelle della Cassa Depositi e Prestiti che in queste ore sta discutendo l’acquisto di una quota di peso in Tim, fino al 5 per cento. Una partecipazione di scarsa profittabilità che per di più costerà almeno 570 milioni di euro. Somma non da poco da ...

Borse euforiche - Fca e Telecom Italia regine a Piazza Affari : La frenata dell'economia europea, evidenziata dal rallentamento degli indici Pmi , 55,2 contro 57,1 di febbraio, e dal modesto aumento delle vendite al dettaglio , +0,1%, non ha intaccato l'ottimismo ...

Cdp acquisterà azioni Tim/ Telecom Italia sale a Piazza Affari : intervento Cassa Depositi a fianco di Elliott : Cdp pronta a intervenire in Telecom Italia a sostegno del Fondo Elliott. La rete di Tim potrebbe anche confluire in Open Fiber. Gli interrogativi su Vivendi