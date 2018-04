Tecnologia | paziente paralizzato percepisce di nuovo sensazioni naturali grazie a

meteoweb.eu

: RT @mimar2000: Domani prossimo venturo il chirurgo opererà un paziente 'distante' grazie alla tecnica robotica, @ospedaleperugia già pronto… - luisaberardi1 : RT @mimar2000: Domani prossimo venturo il chirurgo opererà un paziente 'distante' grazie alla tecnica robotica, @ospedaleperugia già pronto… - monicascapin77 : RT @mimar2000: Domani prossimo venturo il chirurgo opererà un paziente 'distante' grazie alla tecnica robotica, @ospedaleperugia già pronto… - mimar2000 : Domani prossimo venturo il chirurgo opererà un paziente 'distante' grazie alla tecnica robotica, @ospedaleperugia g… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Per la prima volta, gli scienziati del California Institute of Technology (Caltech) hanno indottonel braccio di un uomo, stimolando una precisa regione del cervello tramite minuscoli elettrodi. La corteccia somatosensoriale è una parte del cervello che governa lecorporee, come la sensazione di movimento o della posizione del corpo nello spazio ocutanee, come pressione, vibrazione o tatto. Ilin questione èdalle spalle in giù da 3 anni a causa di una lesione del midollo spinale e non riesce, quindi, a muovere gli arti, né a percepirli. In studi precedenti, gli impianti neurali rivolti a simili aree del cervello producevano soprattuttocome formicolio o vibrazione nella mano. Ora ilimpianto è in grado di produrremolto più, simili alleprovate dalprima ...