Teatro - 7 spettacoli da non perdere questo mese : Negli ultimi anni c’è stato un grande rilancio del Teatro. Merito anche di cartelloni in cui testi classici e contemporanei si alternano, con incursioni sempre più frequenti nel musical e nel Teatro-canzone, come nel cabaret in formato One Man Show. È per questo che, sempre più spesso, viene voglia di inserire anche il Teatro nel proprio tempo libero. Ecco sette spettacoli da non perdere nel mese di aprile. Brunori a Teatro – canzoni e ...

GIAMPIERO INGRASSIA/ A Teatro con Lorella Cuccarini : "Cerco spettacoli che regalino emozioni" (Verissimo) : GIAMPIERO INGRASSIA, reduce dal successo della commedia "Non mi hai detto ti amo", oggi pomeriggio sarà fra gli ospiti di Verissimo assieme a Lorella Cuccarini(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 04:07:00 GMT)

Taormina : ecco il calendario completo degli spettacoli estivi al Teatro Antico : E' ufficiale il calendario degli eventi estivi 2018 al Teatro Antico di Taormina. Si prevede un'altra stagione ricca di appuntamenti nella capitale del turismo siciliano. Tra le novità dell'ultima ora ...

Bari - SPETTACOLI SERALI AL Teatro PETRUZZELLI POTENZIAMENTO SERVIZIO NAVETTA "C" : 06/04/2018 SPETTACOLI SERALI AL TEATRO PETRUZZELLI POTENZIAMENTO SERVIZIO NAVETTA "C" In occasione dei prossimi SPETTACOLI SERALI in programma al TEATRO PETRUZZELLI, secondo un accordo tra l'assessorato alle culture di Bari e la Fondazione lirico sinfonica, l'AMTAB S.p.A. comunica che nelle giornate del 09, 11, ...

Domenica 25 marzo il Teatro dei Riuniti riapre i battenti con spettacoli ad ingresso gratuito : Durante il pomeriggio, inoltre, verranno presentati al pubblico gli spettacoli in programma al Teatro dei Riuniti fino a giugno. Una vera e propria festa per riaprire le porte del Teatro alla città ...

Eventi Roma. Teatro - mostre e spettacoli : Eventi a Roma oggi Domenica 18 Marzo 2018. Eventi Roma Informazioni e notizie sulla vita culturale della città. Concerti, mostre, Eventi, teatri, cinema: tutte le news ed Eventi, cosa fare oggi a Roma.

Eventi Roma. Teatro - mostre e spettacoli : Eventi a Roma oggi Domenica 18 Marzo 2018. Eventi Roma – Informazioni e notizie sulla vita culturale della città. Concerti, mostre, Eventi, teatri, cinema: tutte... L'articolo Eventi Roma. Teatro, mostre e spettacoli proviene da Roma Daily News.

'Giudizio universale' - la meraviglia della Cappella Sistina diventa un live show - Teatro/Danza - Spettacoli : Così come è concreto il rischi 'effetto Disneyland', che peraltro lo stesso Balich ha menzionato tra le righe: 'Solo nei parchi tematici esistono Spettacoli del genere'. Ma il patrocinio del Mibact, ...

'Giudizio universale' - Michelangelo e la Cappella Sistina diventa un live show - Teatro/Danza - Spettacoli : Così come è concreto il rischi 'effetto Disneyland', che peraltro lo stesso Balich ha menzionato tra le righe: 'Solo nei parchi tematici esistono Spettacoli del genere'. Ma il patrocinio del Mibact, ...

Villa San Giovanni : ecco tutti gli spettacoli previsti al Teatro Primo [INFO e DETTAGLI] : Tanti spettacoli al Teatro Primo di Villa San Giovanni Sabato 10 marzo alle ore 21:30 al Teatro Primo di Villa San Giovanni , Rc, fa tappa, con uno spettacolo unico nel suo genere, Fabio Abate . Un ...

Spettacoli dal vivo agli Uffizi - un bando per selezionare gli artisti - Teatro e Critica : Entro il 15 aprile Dopo il grande successo di pubblico delle due precedenti edizioni, torna anche quest'anno Uffizi Live 2018, la rassegna di Spettacoli dal vivo offerti ai visitatori della Galleria ...

Spettacoli - al Teatro delle Arti va in scena 'Troppo Napoletano' : Salerno. Tutto pronto al Teatro delle Arti di Salerno per la commedia teatrale "Troppo Napoletano" che sarà messa in scena sabato 17 febbraio alle ore 21 e domenica 18 febbraio alle ore 18.15, per far ...

Il Teatro e la scienza : due spettacoli per raccontare l'uomo nell'universo : Lo propongono i due spettacoli in programma sabato 10 e domenica 11 febbraio al teatro al Parco nell'ambito del percorso "Tra scienza e fantascienza", inserito nella stagione 2017/18 del teatro delle ...

Borgo - il Teatro piemontese sceglie il sabato per quattro spettacoli : A Borgo San Dalmazzo , Cuneo, torna la rassegna di teatro dialettale. L'assessorato alla Cultura del Comune propone anche quest'anno l'atteso e popolare appuntamento con il teatro dialettale ...