“Te lo strappo via” Folle di gelosia | il gesto estremo | il marito | ignaro di tutto

caffeinamagazine

: @Caescuz Te le strappo! - lunaebcollie : @Caescuz Te le strappo! - filippo_durante : #Jovanotti dedica canzone alla prestazione di #Higuain in #JuveReal: “Di dieci cose fatte te n'è riuscita mezza e d… - NeuroRomantica : Ma io ti strappo la faccia a morsi e me la mangio con la salsa bbq ma vedi te sto pezzo di merda -

(Di martedì 10 aprile 2018) C’e spesso ladietro i gesti più estremi che vengono compiuti da mariti e mogli vittime della loro stessa follia. Una vera e propria malattia dalla quale è difficile riuscire a guarire e della quale di sicuro soffriva la protagonista di questa incredibile quanto agghiacciante vicenda andata in scena in Inghilterra e subito virale in rete. La donna, convinta che il coniuge la tradisse ormai da tempo ma ancora a secco di prove, aveva da tempo iniziato a controllarne ogni singolo dettaglio della vita privata, alla ricerca di preziosi indizi che confermassero i suoi sospetti. Dietro quell’ossessione c’era in realtà un semplice calo del desiderio da parte di lui, meno attivo sotto le lenzuola del solito. Invece di affrontare il problema con il, però, lei si era convinta dell’esistenza di un’amante, dando il via a una caccia spietata che si ...