Tassi USA | Kaplan | Fed Dallas | vede rallentamento rialzo tassi

Usa - il presidente della Fed Powell : 'L'aumento dei Tassi sarà graduale' : Secondo il Chairman la crescita dell'economia Usa procede con un 'passo solido' e giustifica l'aumento dei tassi , che sarà 'graduale'. Alzarli troppo lentamente 'potrebbe rendere necessarie strette ...

Per Bullard - Fed - non necessari nuovi aumenti dei Tassi Usa : Per Bullard, che non sarà membro votante del Federal Open Market Committee , Fomc, la commissione della Fed che si occupa di politiche monetarie, fino al 2019, "l'attuale impostazione della politica ...

Parte la rivoluzione Usa sui Tassi : incognita volatilità sui mutui : La linea scelta dagli Stati Uniti per pensionare il Libor con un tasso che si basa su scambi di denaro garantiti da collaterale (secured) non è univoca e soltanto la Svizzera, con il suo Saron (Swiss Average Rate Overnight), si è mossa finora in questa direzione. Intanto nell’area euro si procede su due binari paralleli...

Tassi USA - la Fed e il risiko dei rialzi : La prima riunione a guida Powell, sarà dedicata a cercare un equilibrio fra un'inflazione bassa ed i falchi della Fed che guardano più al rischio di un surriscaldamento dell'economia statunitense ...

Tassi USA - l'oro si muove in trading range prima del previsto rialzo : I prezzi dell'oro sono sostanzialmente stabili dopo la settimana passata trascorsa in negativo. L'attenzione del mercato, resta concentrato sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve

I temi caldi : tra rialzo dei Tassi USA e rischio debito Italia : All'epoca però l'inflazione in tutto il mondo stava scemando e l'appiattimento degli indicatori che misurano le aspettative sui tassi d'interesse mostra come i rialzi non fossero visti come ...

Trump all'Ue : "Giù dazi su prodotti Usa o Tassiamo le auto" | La Cina : nessuna guerra - ma ci difenderemo : Donald Trump minaccia la Ue di tassare le auto europee e altri prodotti se non abbasseranno le loro tariffe. Intanto la Cina avverte il presidente americano: "Non vogliamo una guerra, ma ci difenderemo".

