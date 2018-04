Taranto si candida a laboratorio di economia sostenibile

Taranto - Casapound : “Aggredito il nostro candidato Raffaele De Cataldis. Chiediamo l’intervento della Digos” : Casapound denuncia una nuova aggressione ai danni di un proprio candidato : Raffaele De Cataldis, in corsa per il Senato, sarebbe stato aggredito nella tarda serata di giovedì a Taranto . L’uomo si è recato in ospedale sostenendo di aver subito un pestaggio e ha chiesto l’intervento della Digos. Il candidato sarebbe stato colpito “da un gruppo di quattro ragazzi, incappucciati e armati di bastoni mentre – si legge in un ...

Elezioni - Pd di Taranto in rivolta : iscritti occupano la federazione. “Non vogliamo baresi candidati nel nostro collegio” : “Federazione occupata non vogliamo i baresi candidati a Taranto”. La spaccatura non si consuma solo al Nazareno, ma anche nella Federazione provinciale di Taranto. E se a Roma, tra i ‘ribelli’ che la scorsa notte non hanno partecipato al voto per le liste, c’era Michele Emiliano, qui il presidente della Regione Puglia è dall’altra parte della barricata. Gli iscritti hanno occupato la sede del partito nel ...