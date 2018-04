Tangenti negli ospedali milanesi Quattro primari e un dirigente arrestati per corruzione

huffingtonpost

(Di martedì 10 aprile 2018) Duedell'ospedale Pini di Milano, due del Galeazzi e un direttore sanitario sono stati posti agli arresti domiciliari e un imprenditore è finto in cella nell'ambito di un filone di indagine sulla sanità milanese coordinato dai procuratori aggiunti Eugenio Fusco e Letizia Mannella. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dal Nucleo di Polizia tributaria della Gdf. Le accuse sono di: isi sarebbero accordati con le ditte fornitrici per ordinare forniture in cambio die regali.