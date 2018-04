Svolta nel Pd | Franceschini | Non basta assistere a quello che avviene

La Bce interroga le banche sulla cyber security. Nowotny : 'È tempo per una Svolta nella politica monetaria' : 'L'economia dell'area dell'euro oggi si trova chiaramente nel bel mezzo di una ripresa ciclica forte e generalizzata' e 'ora è il momento di una graduale normalizzazione della politica monetaria', ha ...

“Ho ritrovato l’amore”. Prima foto social con bacio. Con la sua bellezza aveva conquistato il pubblico di ‘Uomini e Donne’ e di ‘Temptation Island’ - ma da allora nessuna storia seria. Adesso - però - c’è la Svolta nella sua vita e il post è inequivocabile : la didascalia è da brividi : Resterà sempre una delle corteggiatrici più amate dai telespettatori di ‘Uomini e Donne’. Il suo percorso all’interno dello studio del Trono Classico aveva appassionato tutto il pubblico, o quasi. La sua storia d’amore con l’ex tronista Amedeo Andreozzi aveva lasciato sognare i fan ad occhi aperti. In ogni caso, le cose non sono andate per il meglio. Dopo aver messo alla prova la loro relazione a Temptation Island, le cose ...

Panchina Italia - Svolta clamorosa nelle ultime ore : ecco l’allenatore scelto : Panchina Italia – Negli ultimi giorni sono andate in scena due gare amichevoli per l’Italia, in campo contro Argentina e Inghilterra, una sconfitta ed un pareggio ma soprattutto prestazioni che non sono state all’altezza. Per questo motivo la decisione è stata quella di non continuare con Gigi Di Biagio che già alla vigilia delle ultime due partite aveva poche chance di conferma. Il tecnico in pole per la Panchina sembrava ...

Sharing mobility - Svolta italiana nella mobilità sostenibile : In Italia la mobilità sostenibile piace. CarSharing, carpooling e bikeSharing vanno per la maggiore, rivoluzionando il concetto di spostamento all'interno delle nostre città. Questo è ciò che si evince dall'ultima edizione del Rapporto Nazionale sulla Sharing mobility presentato qualche giorno fa e realizzato dall'Osservatorio Nazionale sulla Sharing mobility con il supporto del Ministero dell'Ambiente e della ...

Il cacciatore - anticipazioni : una Svolta nelle indagini : Il cacciatore: anticipazioni quarta puntata Il pubblico di Rai Due sembra apprezzare, puntata dopo puntata, la nuova serie televisiva prodotta da Cross Productions. Francesco Montanari nei panni di Saverio Barone ha letteralmente conquistato i telespettatori. Oltre agli ottimi ascolti, la serie registra anche un ottimo riscontro sui social network. I commenti positivi sono tantissimi e […] L'articolo Il cacciatore, anticipazioni: una ...

Jeremy ha ‘Svoltato’. L’ennesima sorpresa nella vita del “detenuto più bello del mondo”. Dal carcere agli yacht di lusso con belle ereditiere al seguito - la sua storia come una favola. Che si arricchisce - ora - del gran finale : Una storia che all’epoca aveva fatto il giro del mondo, una sorta di favola contemporanea con protagonista un ragazzo bello e dannato finito in carcere e poi diventato famoso, fino a conquistare il cuore di una bella e ricca ereditiera. E che ora aggiunge un ulteriore elemento alla sua già ricchissima sceneggiatura. Parliamo, ovviamente, di Jeremy Meeks, da molti considerato uno degli uomini più fortunati del pianete. Una vita che ...

La Svolta epocale di Francesco con i giovani mai vista nella storia della Chiesa : Non si era mai visto nulla di simile nella storia della Chiesa nel rapporto con i ragazzi e i giovani. Francesco apre un altro fronte dove la Chiesa non solo è invitata a chiedere perdono per il ...

Posillipo e la Svolta di piazza Dante : la generazione Fico entra nel Palazzo : Da Posillipo a Montecitorio, passando per piazza Dante. Nel percorso geograFico del neopresidente della Camera, Roberto Fico, c'è anche il suo percorso politico: dal quartiere bene di...

Pisa - 19enne morì travolto da un treno : Svolta nelle indagini - arrestato presunto pedofilo : arrestato un uomo di 75 anni residente a Pisa: si tratta del proprietario dell’auto che Nicolay Vivacqua incendiò poco prima di morire travolto da un treno il 21 dicembre scorso. Il ragazzo avrebbe compiuto quel gesto per vendicarsi delle violenze subite da piccolo.Continua a leggere

Scamarcio picchiato e risarcito : la vicenda non tutti se la ricordano - ma fu grave. L’attore si trovava nella sua amata Puglia il giorno del fattaccio. Il motivo della scazzottata? Come andarono le cose quella sera e la Svolta di questi ultimi giorni : Bello, ricco, desiderato da tutte, famoso e, diciamolo, anche molto bravo. Stiamo parlando di Riccardo Scamarcio, protagonista di un episodio da cinema ma che stavolta con il suo mestiere ha ben poco a che fare. La storia si sta trascinando da ormai tre anni. Ecco, dopo tre anni l’attore pugliese ha avuto giustizia: Riccardo Scamarcio sarà risarcito – secondo fonti della difesa – per essere stato picchiato durante un ...

Si è Svolta stamane nell'Aula consiliare del comune di Sant'Antioco - la conferenza conclusiva del progetto scolastico di educazione alla ... : ... conferenze e incontri: "Cosa ci porta il mare" , "La figura del Papa Karol Wojtyla e l'impulso dato per l'abbattimento del muro e l'opera di promozione per la pace" , " Scienza con Coscienza" , ' Al ...

“Basta!”. Donatella Versace - Svolta epocale. Una decisione improvvisa destinata a cambiare le linee della casa di moda icona del Made in Italy nel mondo : Donatella Versace dice basta. La stilista, sorella dell’indimenticato Gianni, ha preso una decisione destinata a far discutere. Se molti infatti apprezzano le sue parole, altri non sono d’accordo e non hanno mancato di farlo notare. Il dado comunque è tratto, piaccia o no, questa è la nuova direzione imboccata dalla casa calabrese. Donatella infatti è stata chiara: «Pelliccia? Ne sono fuori. Non voglio uccidere animali per fare moda» ha ...

Luigi Di Maio - la Svolta sulla politica estera : 'Restiamo nell'Unione europea e nella Nato' : Luigi Di Maio prosegue nella sua manovra a passo di gambero verso le consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Messo da parte il progetto di regalare un salario a tutti gli italiani ...

Un posto al sole - incesto sfiorato : la Svolta clamorosa della trama nella popolare serie di RaiTre : La soap più tradizionale della tv italiana, Un posto al sole, ha rischiato l’incesto. Proprio così. E’ successo tra Luca Grimaldi e Anita: i due protagonisti della serie in onda ogni sera su Rai 3 sono infatti alle prese con una svolta clamorosa della trama. L’ex poliziotto interpretato da Marco Basile, che poco tempo fa ha picchiato a morte Antonio Baroni e che è sempre stato accanto alla ragazza, ha fatto infatuare non poco ...