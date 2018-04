Sunset Overdrive | niente patch per Xbox One X | ma Insomniac Games ha diverse idee per un

eurogamer

: #SunsetOverdrive non riceverà la patch per Xbox One X, ma Insomniac ha idee per il sequel. - Eurogamer_it : #SunsetOverdrive non riceverà la patch per Xbox One X, ma Insomniac ha idee per il sequel. - videogames_it : Insomniac: Sunset Overdrive non avrà una patch Xbox One X, nessun piano per Resistance - VideoGamersITA : Insomniac: Sunset Overdrive non avrà una patch Xbox One X ... - -

(Di martedì 10 aprile 2018) In una sessione di domande e risposte su ResetERA, il community director di, James Stevenson, ha risposto a una grande quantità di domande degli utenti del forum, e così facendo ha rivelato alcune cose interessanti su.Come riporta Gamingbolt, quando è stato chiesto se ci fosse la possibilità di una4K in uscita nel prossimo futuro per, per sfruttare le funzionalità aggiuntive diOne X, Stevenson ha risposto che non sarebbe al momento possibile, poiché attualmente tutti all'interno disono completamente concentrati sul lavoro per l'imminente Spider-Man. "Realisticamente non è nei piani a questo punto", ha detto. "Il codice del nostro engine è andato avanti di diversi anni rispetto a, e dover riaprire quel progetto e provare a piazzarlo lì dentro, su un nuovo hardware, con tutto il testing e le risorse ...