Stuprata e segregata da moldavo Il giudice gli riduce la pena

(Di martedì 10 aprile 2018) La terribile storia di Anna inizia nel 2009. Insieme alla madre arriva dalla Russia fresca di laurea. Qui inizia a lavorare per riuscire a tirare a campare: un lavoro come baby sitter, poi qualche mese da barista, hostess, cuoca e infine badante. Infine un matrimonio sbagliato, la vita in un capannone, la segregazione, le violenze, gli stupri.Era il 29 gennaio del 2016 quando i carabinieri, nel corso di una operazione contro il furto di elettricità di alcuni occupanti abusivi di un capannone, trovarono Anna in uno stato impietoso. Rannicchiata in terra e avvolta da alcune coperte. Ai militari disse che da due mesi era in balia di un uomo, Ion Grigoriu, 45enne.L'orrore per Anna inizia quando conosce undi cui rimane incinta. A causa dei continui litigi della coppia, spiega Il Messaggero, Anna e l'uomo sono costretti a lasciare la casa e a cercare rifugio nel capannone ...