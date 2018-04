Studentessa si uccide a Napoli | forse indietro con gli esami

ilnotiziangolo

Studentessa si uccide lanciandosi da tetto ateneo #Napoli

(Di martedì 10 aprile 2018)siper glinon dati all’università. Ultime notizie, continuano a non essere confermate le voci di corridoio sulla morte di Giada, la ragazza che si è uccisa alanciandosi dal tetto dell’ateneo in cui doveva discutere la tesi di laurea. Secondo il sindaco di Sesto Campano, Luigi Paolone, si tratta di testimonianze laterali che potrebbero aiutare ad individuare la causa del suicidio. La morte di Giada è avvenuta ieri, mentre al Federico II dierano riuniti i laureandi in Scienze Naturali.si, due le piste degli investigatori Sono due le piste su cui si starebbero concentrando gli investigatori per il caso della studetessa diche si è uccisa il giorno della laurea. Secondo alcune indiscrezioni, la ragazza avrebbe deciso di lanciarsi dal tetto per via deglinon completati e che le ...