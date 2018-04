Stromae | «Quando il successo mi ha portato all’esaurimento»

vanityfair

(Di martedì 10 aprile 2018) Quattro anni fa sembrava cheavesse il mondo in mano. Album, concerti, premi, hit mondiali. Unstraordinario che ha poiil cantante di origine belga ad allontanarsi inspiegabilmente dal palcoscenico e dalle luci della ribalta. Troppa pressione, troppe dipendenze dalle quali disintossicarsi spiega, oggi,in un’intervista a France 2, dove parla per la prima volta del silenzio in cui si è trincerato in tutti questi anni. https://www.youtube.com/watch?v=eOZLDQm9c2E «Avevo davvero bisogno di scrollarmi di dosso tutta la pressione venuta col» racconta con il volto un po’ più in carne, un piccolo tuppo sulla testa e un maglione bordeaux più grande di qualche misura. «Tutto è iniziatoho cominciato a prendere un farmaco contro la malaria, il Loram. Da allora ho dovuto praticamente ricostruirmi e c’è voluto tempo» aggiunge ...