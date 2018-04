' StraVolti' | a Roma i ritratti surreali di Marion Peck ispirati a Picasso e a Rembrandt

Neve a Roma : palinsesti StraVolti - ecco i programmi tv senza pubblico o cancellati : Neve a Roma, ne risentono i programmi televisivi in onda dalla Capitale. ecco come i palinsesti sono stati modificati nella mattinata di lunedì 26 febbraio. Agorà in ritardo e senza pubblico in studio Qualche minuto di ritardo ma ci siamo. Buongiorno da @serenabortone e tutti noi di #agorarai! #NeveaRoma pic.twitter.com/HgUgxtaxMI — Agorà (@agorarai) February 26, […] L'articolo Neve a Roma: palinsesti stravolti, ecco i programmi tv ...