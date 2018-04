Storica impresa della Roma | 3-0 al Barça | vola in semifinale Messi e compagni ko 

Roma-Barcellona - ritorno quarti Champions League : i giallorossi a caccia di un’impresa Storica all’Olimpico : Domani sera servirà un’impresa storica alla Roma per ribaltare il risultato con il Barcellona, nel ritorno dei quarti di finale della Champions League. I giallorossi sono stati infatti sconfitti con il pesante passivo di 4-1 nella gara di andata al Camp Nou e dovranno giocare la partita della vita allo Stadio Olimpico per sognare l’accesso in semifinale. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di Roma-Barcellona. Partiamo da un dato ...