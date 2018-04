Stazione spaziale cinese Tiangong-1 | l’Aeronautica spinge sul monitoraggio dei detriti

NASA - sperma umano e di toro spedito sulla Stazione spaziale Internazionale : ecco perché : 2018, odissea nello spazio… con sperma. L’annuncio bizzarro, ma con fini seriamente scientifici, arriva direttamente dalla NASA. L’agenzia Spaziale americana sta infatti studiando la fattibilità della riproduzione umana nello spazio e ha spedito sperma congelato umano e di toro caricandolo a bordo del razzo Falcon 9 di proprietà del magnate Elon Musk, con direzione Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La missione (Micro-11) gestita dal Centro ...

Sulla Stazione spaziale cinese c’è stato troppo allarmismo? : foto: JenavieveMarie – CC “Rientro stazione spaziale cinese: Italia confermata tra i possibili scenari”. Questo il titolo del comunicato stampa che la Protezione civile ha diffuso ai giornalisti italiani. È il 30 marzo, il venerdì prima del weekend pasquale. Si prevede che la stazione spaziale cinese Tiangong-1 rientri nell’atmosfera terrestre. Per rientrare si intende precipitare: un evento, comunque, per nulla raro. Quando un giornalista ...

Guadagnuolo interpreta la Stazione spaziale Tiangong 1 : “Ore 2,16 italiane. Stazione spaziale Tiangong disintegrata sul Pacifico” è il titolo dell’opera d’arte del noto artista Francesco Guadagnuolo per ricordare l’evento scientifico. Arrivata alla fine dei suoi giorni la Stazione spaziale cinese Tiangong 1 dopo avere trascorso in orbita 2.375 giorni. L’arco della sua vita in orbita è stata accompagnata da telescopi e radar di agenzie spaziali e centri di ricerca di tutto il mondo. Guadagnuolo che si ...

Spazio : la Stazione spaziale cinese finisce nel cimitero dei satelliti : E’ accaduto per caso, ma quando la stazione spaziale cinese Tiangong 1 è rientrata nell’atmosfera il 2 aprile, è finita non lontano dal ‘cimitero dei satelliti’, l’area del Pacifico più distante da ogni terra, dove nei 60 anni dell’era spaziale sono rientrate circa 30.000 tonnellate di rifiuti spaziali, dalla Mir ai cargo Progress, pari alla massa di metallo di una corazzata della seconda guerra mondiale e ...

Stazione spaziale : un test italiano a bordo della capsula Dragon - per le future missioni su Luna e Marte : A bordo della capsula Dragon SpaceX, che si sta dirigendo verso la Stazione Spaziale Internazionale, è presente anche un test italiano: consiste in colture di cellule di osso di topo e ha lo scopo di studiare gli effetti dell’assenza di peso, sia per studiare l’osteoporosi, sia nell’ottica di future missioni su Luna e Marte. L’esperimento “In vitro bone” è organizzato dal gruppo dell’università di Bari ...

Stazione spaziale cinese : anche le tecnologie della Difesa per il monitoraggio di Tiangong-1 : Il tavolo tecnico istituito per monitorare il rientro sulla Terra della Stazione spaziale cinese Tiangong-1, costituito dai rappresentanti della Protezione Civile, dell’Agenzia spaziale Italiana, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Ministero degli Affari Esteri, dell’ENAV e dell’ENAC, ha visto anche una qualificata partecipazione delle Forze Armate, con personale ...

Tiangong 1 - caduta Stazione spaziale cinese in Oceano Pacifico/ Impatto atmosfera - frammenti lontano da Italia : Tiangong 1, stazione spaziale cinese è caduta nell'Oceano Pacifico: il satellite si è schiantato lontano dall'Italia, ecco il punto di Impatto. Ultime notizie e fine del viaggio in orbita(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 15:05:00 GMT)

Caduta finalmente la Stazione spaziale cinese Tiangong1 : ecco dove : Dopo giorni di timore, di ironie e allarmismo, la stazione spaziale cinese è finalmente Caduta: lo schianto è avvenuto questa notte alle ore 2:15 italiane nell'Oceano Indiano. La stazione si è disintegrata quando è arrivata a contatto con l'atmosfera terrestre. finalmente possiamo dire che il pericolo è scampato. Il Tiangong 1 orbitava intorno alla Terra da 2375 giorni essendo stata lanciata nel 2011, e già dal 2016 era andata fuori controllo. ...

Stazione spaziale cinese rientrata alle 2 : 16 sul Pacifico : trascorso in orbita 2.375 giorni e 21 ore : Il suo nome significa 'Palazzo celeste' e la sua storia è stata seguita da telescopi e radar di almeno 12 agenzie spaziali e centri di ricerca di tutto il mondo. Per giorni questo veicolo spaziale ...

La Stazione spaziale cinese distrutta nell’impatto con l’atmosfera : frammenti nel Pacifico del Sud : Tiangong-1 si è quasi completamente incendiata alle 2.16 (ora italiana) in un’area sopra l’oceano: i rottami finiti in acqua dopo circa 40 minuti. La notizia delle autorità cinesi e Usa. Finisce la missione del satellite che era fuori controllo dal 2016

Non è successo niente! Ecco dove è caduta la Stazione spaziale cinese : Il meglio l’ha dato il web. La stazione spaziale cinese, da giorni in predicato di cadere sulla Terra, con il rischio di colpire anche l’Italia, è finita invece nell’Oceano Pacifico, frammentata in pezzi minuscoli e la rete ha commentato immediatamente: «Quindi ci hanno sfracassato per giorni per il pericolo che cadesse in Italia, e poi cade nel Pacifico? Per un pelo eh». Oppure: «Peccato io speravo di saltare la grigliata con i ...

Stazione spaziale cinese - Tiangong-1 è caduta nell’Oceano Pacifico alle 2.16 : Tiangong-1 è caduta nell’Oceano Pacificio alle 2.16 di lunedì. Il processo di decadimento naturale della Stazione spaziale cinese giunge così al suo epilogo, entrando in contatto con l’atmosfera terrestre e disperdendosi in mare senza causare alcun danno. Lo ha reso noto l’Agenzia spaziale italiana. Il comitato tecnico scientifico, riunito in seduta permanente presso la sede del dipartimento della Protezione Civile, sulla base degli ...