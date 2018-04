Stati Uniti | da riforma fiscale di Trump debito pubblico alle stelle

MAI Stati UNITI/ Si Rai Movie il film con Vincenzo Salemme (oggi - 10 aprile 2018) : Mai STATI UNITI, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 10 aprile 2018. Nel cast: Anna Foglietta, Daniela Piperno e Ambra Angiolini, alla regia Carlo Vanzina. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 09:33:00 GMT)

«Youtube raccoglie dati sui bambini in maniera illegale» L’accusa negli Stati Uniti : Una coalizione di 23 studi legali e associazioni a difesa dei consumatori si è rivolta all’Antitrust americana per chiedere di indagare sulla violazione di una legge che vieta la raccolta di informazioni sui minori di 13 anni per scopi pubblicitari

Dopo Cina - Giappone - Stati Uniti e Messico - anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 : Il giornale brasiliano Globo Esporte ha scritto che fra le nazionali di calcio invitate a partecipare alla prossima Coppa America, il torneo continentale sudAmericano, ci sarà anche il Qatar. La notizia è stata confermata da Ivan Bravo, direttore dell’accademia calcistica The post Dopo Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico, anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 appeared first on Il Post.

Il Dipartimento di sicurezza degli Stati Uniti creerà un database su giornalisti e influencer : (Foto: Getty Images) giornalisti, “top media influencer”, blogger e autori di podcast di successo: tutti finiranno nella lista di 290mila fonti di informazioni da monitorare messa in piedi dal fornitore che sta cercando il Dipartimento per la sicurezza Interna degli Stati Uniti (U.S. Department of Homeland Security). A dare la notizia Bloomberg Law, che spiega il funzionamento del sistema: il vincitore del bando dovrà creare per il ...

Europa e Stati Uniti contro il regime di Damasco : In termini di orrori, di morti e di colonne di profughi, l'astensione del 2013 è stato il grande errore che i siriani e il mondo non hanno ancora finito di pagare, ma il nuovo attacco rappresenta la ...

Stati Uniti - Trump attacca ancora le auto estere : Donald Trump continua a manifestare la propria avversione nei confronti delle auto "straniere" presenti sulle strade degli Stati Uniti. Il presidente statunitense, che ha lanciato dure accuse ai veicoli di produzione estera sin dalla sua campagna elettorale, avrebbe in particolare intenzione di imporre regole molto più severe sul fronte del rispetto delle emissioni.Nuova mossa protezionistica. Secondo il Wall Street Journal, ...

Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente (salvo ripensamenti) : Il presidente americano ha recentemente annunciato l’intenzione di ritirare le truppe spiegando che «non abbiamo ottenuto niente in Medio Oriente se non 7mila miliardi di dollari spesi in 17 anni». Ma c’è il pericolo che, una volta ritirati i militari, l’Isis possa riorganizzarsi e rialzare la testa....

Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente - salvo ripensamenti - : L'accordo sul nucleare iraniano? Barack Obama lo aveva salutato come «una storica intesa». Per Donald Trump è solo «uno dei peggiori accordi mai fatti dagli Stati Uniti». Le relazioni con l'Arabia ...

Tennis : Coppa Davis - gli Stati Uniti in vantaggio 2-0 sul Belgio : ROMA - A Nashville gli Stati Uniti sono in vantaggio per 2-0 sul Belgio , privo di David Goffen , dopo la prima giornata dei quarti del World Group 2018 di Coppa Davis . John Isner ha faticato, sono ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : i risultati di venerdì 6 aprile. Stati Uniti ad un passo dalle semifinali - regna l’equilibrio sugli altri campi : Si è conclusa nella notte italiana la prima giornata dei quarti di finale della Coppa Davis 2018 del World Group. A Genova, sulla terra rossa ligure, Italia e Francia sono sull’1-1: al successo in cinque set di Lucas Pouille (6-3 6-2 4-6 3-6 6-1) contro Andreas Seppi, ha risposto il n.1 del Bel Paese Fabio Fognini che ha avuto la meglio nei confronti di Jeremy Chardy in quattro frazioni (6-7 6-2 6-2 6-3), vendicando la sconfitta subita ...