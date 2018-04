Stasera in TV Streaming Diretta 10 aprile | Roma-Barcellona Canale 5

L’ultimo grande eroe - film Stasera in tv - 10 aprile : curiosità - streaming : L’ultimo grande eroe è il film stasera in tv, martedì 10 aprile 2018. in onda in prima serata su Rai 4. Diretto da John McTiernan ha tra gli interpreti con Arnold Schwarzenegger e F. Murray Abraham. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’ultimo grande eroe, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Last Action Hero GENERE: Azione ANNO: 1993 REGIA: ...

Death Race - film Stasera in tv 9 aprile : trama - curiosità - streaming : Death Race è il film stasera in tv lunedì 9 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Co-prodotto, scritto e diretto da Paul W. S. Anderson, il film è interpretato da Jason Statham, Tyrese Gibson, Natalie Martinez, Joan Allen e Ian McShane. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Death Race, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Death Race DATA USCITA: ...

Il dilemma - film Stasera in tv 9 aprile : trama - curiosità - streaming : Il dilemma è il film stasera in tv lunedì 9 aprile 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. Si tratta di una commedia del 2011, diretta da Ron Howard, con Vince Vaughn e Winona Ryder. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il dilemma, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The dilemma DATA USCITA: 20 maggio 2011 GENERE: Commedia, ...

Gods of Egypt - film Stasera in tv 9 aprile : trama - curiosità - streaming : Gods of Egypt è il film stasera in tv lunedì 9 aprile 2018 in onda in prima serata su Rai 2. La pellicola diretta da Alex Proyas ha come protagonisti Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Gods of Egypt, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 25 febbraio ...

Io sto con gli ippopotami - film Stasera in tv 9 aprile : trama - curiosità - streaming : Io sto con gli ippopotami è il film stasera in tv lunedì 9 aprile 2018 in onda in prima serata su Rete 4. La pellicola è diretta da Italo Zingarelli con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Io sto con gli ippopotami, film stasera in tv: scheda GENERE: Avventura ANNO: 1979 REGIA: Italo ...

Stasera in TV Streaming Diretta 9 aprile 2018 : Isola dei Famosi : Stasera in tv guida Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 9 aprile L'Isola dei Famosi Come detto, alle 21.25 su Canale 5 Alessia Marcuzzi con Mara Venier e Daniele Bossari conduce la semifinale del ...

Nessuna verità - film Stasera in tv 8 aprile : trama - curiosità - streaming : Nessuna verità è il film stasera in tv domenica 8 aprile 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:45. La pellicola diretta da Ridley Scott vede come protagonisti Leonardo DiCaprio e Russell Crowe. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Nessuna verità, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Body of lies USCITO IL: 21 novembre ...

The Bourne Identity - film Stasera in tv 8 aprile : trama - curiosità - streaming : The Bourne Identity è il film stasera in tv domenica 8 aprile 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Per la regia di Doug Liman, il protagonista è Matt Damon. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Bourne Identity, film stasera in tv: scheda USCITO IL: 15 novembre 2002 GENERE: Azione ANNO: 2002 REGIA: Doug Liman CAST: Matt ...

Dragon Trainer 2 - film Stasera in tv 7 aprile : trama - curiosità - streaming : Dragon Trainer 2 è il film stasera in tv sabato 7 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola d’animazione è diretta da Dean DeBlois e prodotto dalla DreamWorks. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Dragon Trainer 2, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: How to Train Your Dragon 2 DATA USCITA: 16 agosto ...

Lupin III Green vs Red - film Stasera in tv 7 aprile : trama - curiosità - streaming : Lupin III Green vs Red è il film stasera in tv sabato 7 aprile 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:10. Di seguito ecco scheda, trama, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Lupin III Green vs Red, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Rupan Sansei – Green vs Red GENERE: Animazione ANNO: 2008 REGIA: Shigeyuki Miya DURATA: 80 ...

Così è la vita - film Stasera in tv 6 aprile : trama - curiosità - streaming : Così è la vita è il film stasera in tv, venerdì 6 aprile 2018 su Italia 1 in prima serata. Ispirato ad una storia vera, il film è il secondo lavoro scritto diretto ed interpretato dal trio comico Aldo Giovanni e Giacomo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Così è la vita, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Così è la vita GENERE: Commedia ANNO: 1998 REGIA: ...

12 Anni Schiavo - film Stasera in tv 6 aprile : trama - curiosità - streaming : 12 Anni Schiavo è il film stasera in tv, venerdì 6 aprile 2018 su Canale 5 alle 21:10. La pellicola appartiene al genere drammatico ed è diretta da Steve McQueen, che ne ha anche curato la sceneggiatura insieme a John Ridley. E’ tratta dall’omonima autobiografia di Solomon Northup (1853) e ha vinto il Premio Oscar come miglior film nel 2014. Tra gli interpreti troviamo Chiwetel Ejiofor nel ruolo del protagonista, Michael Fassbender, ...

Johnny English - film Stasera in tv 6 aprile : trama - curiosità - streaming : Johnny English è il film stasera in tv, venerdì 6 aprile 2018 su Italia 1 in seconda serata alle ore 21:10. Si tratta di un film comico inglese del 2003 che fa la parodia del genere di film d’azione dell’agente segreto James Bond. Il film è interpretato da Atkinson, Natalie Imbruglia , Ben Miller e John Malkovich. La sceneggiatura è stata scritta da scrittori di Bond Neal Purvis e Robert Wade , con William Davies , e il film è stato ...

Fast and Furious 6 - film Stasera in tv 5 aprile : trama - curiosità - streaming : Fast and Furious 6 è il film stasera in tv giovedì 5 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Il film d’azione del 2013 è diretto da Justin Lin e fa parte della celebre saga cinematografica. Protagonisti della pellicola sono ancora Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson. Completano il cast Michelle Rodriguez, Ludacris, Gal Gadot e Luke Evans. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune ...