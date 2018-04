“Sta partorendo!” Niente ambulanza | che succede in casa All’ottavo mese di gravidanza

caffeinamagazine

: mia mamma è in ospedale perchè la moglie di mio cugino sta partorendo e non ho le chiavi di casa rimango fuori per… - velvtkai : mia mamma è in ospedale perchè la moglie di mio cugino sta partorendo e non ho le chiavi di casa rimango fuori per… - matildeferri : A quanto pare Khloé sta partorendo quindi stasera vado a dormire con la consapevolezza che da domani il mondo non s… - fremebonda : @squopellediluna ho sbagliato a scrivere, sta partorendo una cavalla -

(Di martedì 10 aprile 2018) Dopo quanto accaduto di certo nessuno potrà dire che quello è proprio suo figlio. Sì, perché quanto accaduto vicino Pavia ha davvero dell’incredibile, e del magico se vogliamo. La moglie ha iniziato ad accusare improvvisamente le contrazioni con und’anticipo rispetto alla data presunta del parto. E così, di fronte alla situazione che improvvisamente si è venuta a creare, per un uomo residente a Gropello Cairoli, piccolo comune della Lomellina, in provincia di Pavia, non è rimasto altro da fare che trasformarsi in “ostetrico” e far venire alla luce suo figlio. Fondamentale, però, è stato l’aiuto di un operatore del 118 che ha guidato l’uomo al telefono spiegandogli cosa doveva fare. Ma come è possibile? Direte voi… Eppure è andata proprio così, radioguidto l’uomo ha fatto un miracolo. Il parto è perfettamente riuscito: sia il ...