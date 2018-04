Squash | Commonwealth Games 2018 | titoli individuali a James Willstrop e Joelle King

oasport

(Di martedì 10 aprile 2018) I Giochi deldi Goald Coast, in Australia, hanno visto nella giornata di lunedì l’assegnazione deidi. Ex numero uno del mondo, l’ingleseha conquistato la medaglia d’oro ai danni del neozelandese Paul Coll: la finale tra i primi due giocatori del seeding si è risolta con un netto 3-0 per il trentaquattrenne di Harrogate, che si è imposto in 47 minuti con i parziali di 11-9, 11-4, 11-6. Molto più combattuta, invece, la finale per la medaglia di bronzo, dove il malese Nafiizwan Adnan ha superato il gallese Joel Makin per 3-2 (11-7, 6-11, 9-11, 11-4, 11-5). La Nuova Zelanda si è presa la sua rivincita sull’Inghilterra nel torneo femminile, che ha premiato la ventottenne. La rappresentante kiwi ha sconfitto per 3-2 Sarah-Jane Perry (16-14, 11-8, 6-11, 11-13, 11-8), diventando così la prima ...