Spring Creators Update posticipato dopo il 10 aprile

Come installare Windows 10 Spring Creators update prima del rilascio ufficiale : Ormai al rilascio ufficiale di Spring Creators update manca veramente poco, ma si sa, l’attesa a volte gioca brutti scherzi e non tutti hanno la pazienza di aspettare la data ufficiale di uscita! In questa guida spiegheremo a tutti gli “ansiosi”, Come ottenere Windows 10 Spring Creators update prima della data ufficiale! Primi Passi Come molti di voi sapranno, Microsoft, in base al vostro di livello di “coraggio”, ...

Microsoft rilascia la build 17133.1 per gli Insider fast - la probabile versione RTM di Spring Creators Update : [Aggiornamento 2 05/04/2018] Disponibile nel ramo Release Preview. [Aggiornamento1 31/03/2018] La build 17133.1 è ora disponibile anche per gli Insider slow. Articolo originale, Dopo aver eliminato il watermark nel precedente aggiornamento, Microsoft potrebbe finalmente aver rilasciato la build RTM, ovvero definitiva, di Windows 10 Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4). Da pochissimi minuti risulta essere ...

La PWA di Twitter si aggiorna per Windows 10 Spring Creators Update : A distanza di alcuni giorni da quando di sviluppatori di Twitter hanno deciso di trasformare la propria app ufficiale per Windows 10 da UWP nativa a PWA, viene rilasciato un nuovo aggiornamento. Teniamo a ribadire che la PWA di Twitter è disponibile esclusivamente da Spring Creators Update in poi, dunque, se non siete degli Insider fast o slow non potrete ricevere di conseguenza questo aggiornamento. L’introduzione della tecnologia ...

In attesa di Spring Creators Update - Fall Creators Update raggiunge il 90% di adozione : Mentre noi aspettiamo Spring Creators Update previsto nel mese di aprile, Fall Creators Update continua ad incrementare la propria percentuale di adozione fra gli utenti Windows 10. AdDuplex ha pubblicato appena pochi minuti fa i nuovi dati relativi alla diffusione di ogni versione di Windows 10 e Fall Creators Update, ovvero quello disponibile attualmente per i non iscritti al programma Insider, ha raggiunto quota 90% diventando automaticamente ...

Download delle ISO di Spring Creators Update in italiano : Ormai ci siamo, Spring Creators Update, il quinto grande aggiornamento che Windows 10 ha ricevuto sin dalla sua nascita, è pronto per essere rilasciato al pubblico dopo circa 6 mesi di sviluppo testato dagli utenti Insider. Microsoft dovrebbe rilasciare Spring Creators Update ad aprile e si vocifera per la precisione il giorno 10, tuttavia, con i file ISO della build 17133.1, la probabile versione RTM, potrete installarlo già adesso e godervi ...

Microsoft rilascia la build 17333.1 per gli Insider fast - la probabile versione RTM di Spring Creators Update : Dopo aver eliminato il watermark nel precedente aggiornamento, Microsoft potrebbe finalmente aver rilasciato la build RTM, ovvero definitiva, di Windows 10 Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4). Da pochissimi minuti risulta essere disponibile al download per tutti gli Insider facenti parte del ramo di distribuzione fast la build numerata 17333.1 che, come ovvio che sia, non porta novità in particolare ma soltanto alcuni fix di bug ...

Windows 10 Spring Creators Update : disponibile la build 17128 [Insider fast] : Microsoft ha distribuito quest’oggi un nuovo aggiornamento Windows 10 Spring Creators Update per tutti gli utenti iscritti al programma Insider nel canale fast. Con la build 17128, è stata rimosso il watermark in basso a destra che riportava la versione di Windows 10 in uso e la scritta Insider Preview accanto. Ciò non significa che tale build sia quella definitiva che verrà rilasciata pubblicamente ma testimonia comunque il fatto che il ...

Windows 10 : quanto verrà rilasciato Spring Creators Update? : Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4) è il prossimo grande aggiornamento di Windows 10 ed è attualmente in test dagli utenti Insider. Che verrà rilasciato ad aprile è ormai cosa certa ma il giorno preciso ci è ancora del tutto sconosciuto poichè Microsoft in realtà non ha nemmeno confermato ancora la denominazione ufficiale ma dovrebbe farlo nel giro di pochi giorni. Nel frattempo, un po’ tutti ci domandiamo quale sarà la data ...

Spring Creators Update : le novità dell'aggiornamento per Windows 10 : Primavera è sinonimo di cambiamento. Nelle persone. Nei paesaggi che ci circondano. E nei pc. Microsoft infatti rilascerà a breve il suo ultimo aggiornamento per Windows 10, il quinto dalla nascita del sistema operativo. Lo Spring Creators Update (nome in codice Redstone 4) sarà un aggiornamento corposo che porterà con sé una serie di piccole ma sostanziali modifiche. Timeline novità attesissima, che sarebbe dovuta comparire nel precedente ...

Windows 10 : con Spring Creators Update basteranno 30 minuti per l’installazione degli aggiornamenti : Sin dal rilascio di Windows 10 iniziato nel lontano 2015, Microsoft ha sempre cercato di migliorare Windows Update provando a seguire i suggerimenti degli utenti. A tal proposito, gli ingegneri di Redmond si sono da mesi concentrati nell’accelerare i tempi per effettuare gli aggiornamenti cumulativi del sistema operativo. Dopo aver ridotto il tempo di download grazie all’adozione della tecnologia UUP, Microsoft vuole ora apportare ...

Windows 10 Redstone 4 : ulteriori informazioni rivelano che si chiamerà Spring Creators Update : Il nome ufficiale e pubblico di Redstone 4, il prossimo major Update di Windows 10, sembra essere a tutti gli effetti “Spring Creators Update”. Dopo essere apparso “erroneamente” sul Windows Blog in un articolo relativo ad una build Insider, Spring Creators Update appare ora anche nella schermata di PowerShell come testimonia l’immagine pubblicata da un utente sul proprio profilo Twitter. ...

