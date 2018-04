Spider-Man per PS4 sarà collegato al gioco degli Avengers di Square Enix?

Spider-Man : Insomniac Games spiega la scelta dei 30fps per la versione PS4 Pro : Gli ultimi giorni hanno visto come assoluto protagonista Spider-Man di Insomniac Games. Lo studio ha finalmente comunicato la data di lancio dell'esclusiva PS4 e ha condiviso moltissimi dettagli, rendendo più chiaro ai giocatori cosa devono aspettarsi dal gioco.Tra le numerose informazioni comparse in rete ultimamente, Insomniac ha parlato anche della versione PS4 Pro: a quanto pare, sulla console premium di Sony il titolo girerà a 30fps. I fan, ...

Spider-Man troppo scriptato e con troppi QTE? Insomniac Games risponde alla critica : Recentemente vi abbiamo parlato del sistema di movimento e spostamento con le ragnatele e della cura certosina che Insomniac Games ha riposto nella creazione di questo particolare aspetto di Spider-Man. In questa notizia non ci concentriamo su una caratteristica presentata dagli sviluppatori ma su una critica che probabilmente ha sfiorato la mente di non pochi appassionati che hanno dato un'occhiata ai primi trailer e filmati del gioco.Un utente ...

Spider-Man spingerà al massimo PS4 Pro - ma ad un “prezzo” : Insieme a God of War e Detroit Become Human, che usciranno nel corso della primavera del 2018, Spider-Man è l'altra grande release in esclusiva PlayStation 4 prevista per quest'anno, e i giocatori non stanno nella pelle in vista dell'arrivo dell'Uomo Ragno sull'ammiraglia Sony. Pare che la creatura di Insomniac Games sarà una vera "bestia" su PS4 Pro, ma a un piccolo prezzo da pagare in termini di frame rate e memoria su disco. Tramite il ...

Nuove informazioni su Spider-Man e gameplay di Peter Parker - parlano gli sviluppatori : Dopo l'ultima rivelazione di alcuni giorni fa, Insomniac Games ha fornito interessanti frammenti di informazioni sul suo imminente Spider-Man su Twitter. Piccole informazioni che siamo riusciti a ricostruire. I giocatori a quanto pare saranno in grado di controllare Peter Parker in determinati punti della storia. Ma quanti saranno questi momenti? Insomniac ha risposto che saranno "tanti" e questa per noi è una buona notizia. Si apprende che ...

Alla scoperta degli spostamenti con le ragnatele di Spider-Man in un nuovo imperdibile video : In un gioco dedicato all'arrampicamuri più famoso del mondo dei supereroi non si può che porre particolare cura nel sistema di movimento dell'eroe. Azzeccare l'agilità e le incredibili capacità di spostamento dell'Uomo Ragno è fondamentale per la buona riuscita di un gioco dedicato all'eroe e Insomniac Games si è impegnata duramente per fare centro all'interno di Spider-Man.Pare proprio che le parole d'ordine per la realizzazione del sistema di ...

La fisica e la complessità delle ragnatele di Spider-Man PS4 spiegata dagli sviluppatori : Inutile dirlo, nel gameplay di Spider-Man per PlayStation 4 di Insomniac Games la feature dello "sparare" ragnatele sarà un elemento fondante, trattandosi di uno dei tratti caratteristici dell'Uomo Ragno in ogni sua incarnazione mediale. Il recente coverage di Game Informer, che ha svelato la data di uscita della nuova esclusiva Sony insieme a nuove informazioni su trama e giocabilità, ha svelato anche come gli sviluppatori hanno approcciato la ...

Il team di Spider-Man PS4 parla dei DLC dell’esclusiva Sony : Dopo l'annuncio relativo alla data di uscita, fissata per il prossimo 7 settembre, il videogioco di Spider-Man realizzato dal team di Insomniac Games è finito al centro dell'attenzione mediatica. Sono state tante le nuove informazioni, svelate in larga parte dal coverage di Game Informer, sia sul gameplay che sulla trama della nuova esclusiva PS4. Nelle ultime ore, tramite i propri account social, gli sviluppatori hanno parlato di sbloccabili e ...

Spider-Man : pubblicata una video intervista con l'attore Yuri Lowenthal : In questi giorni, Spider-Man per PS4 è stato sicuramente il gioco protagonista, Insomniac Games ha annunciato ufficialmente la data di uscita e da Game Informer sono arrivate tantissime informazioni su gameplay, trama e molto altro.Nella valanga di dettagli riportati, è stato comunicato anche chi sarà l'attore che darà vita a Peter Parker in Spider-Man e, come probabilmente saprete, l'attore in questione sarà Yuri Lowenthal.Lowenthal, come già ...

Spider-Man - tutti i videogiochi dell’Uomo Ragno dal 1978 a oggi : In occasione dell’annuncio della data ufficiale per il nuovo gioco di Spider-Man realizzato da Insomniac Games, che arriverà in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 7 settembre, proviamo a ripercorrere in questa retrospettiva la storia videoludica di uno dei più amati supereroi. Il rapporto che ha legato, tra alti e bassi, l’arrampicamuri al mondo dei videogiochi parte dal lontano 1978 quando si ritrova a essere protagonista della ...

"Microtransazioni in Spider-Man? Diavolo - no!" : Dopo l'annuncio della data di uscita di Spider-Man di ieri, anche la giornata di oggi ha come protagonista l'attesa esclusiva PS4. Vi abbiamo già riportato la valanga di informazioni provenienti da Game Informer, su gameplay, trama, combat system e altro, ora è giunto il momento di affrontare il tema delle microtransazioni che, a quanto pare, non saranno presenti nel titolo di Insomniac Games.Infatti, stando a quanto riportato da Dualshockers, ...

Dettagli trama Spider-Man tra nemici presenti - Mary Jane giocabile - riferimenti e altro : Dopo il reveal circa la data di uscita, il coverage di Game Informer su Spider-Man ha svelato ulteriori Dettagli sulla nuova esclusiva PlayStation 4 in uscita il prossimo 7 settembre e in sviluppo presso il team di Insomniac Games. Questa volta ci focalizziamo su svariati aspetti legati alla trama e al gameplay del gioco, dopo la caterva di informazioni già giunte in queste ore. Partiamo dagli elementi narrativi di Spider-Man, a partire ...

Spider-Man : tantissimi dettagli su trama - gameplay - sistema di combattimento e molto altro : Come ormai saprete, nella giornata di ieri, 4 aprile, è stata finalmente svelata la data di uscita dell'esclusiva PS4, Spider-Man. In occasione dell'importante annuncio, inoltre, Insomniac Games ha reso noti i dettagli sulla Collector's Edition e i bonus pre-order.Ora, dalle pagine di Game Informer, e grazie a Kyle Hilliard che ha testato il titolo, spuntano tantissimi dettagli (che, vi avvertiamo, potrebbero contenere spoiler) riguardanti il ...

Spider-Man : Nuovi dettagli da Game Informer : Dopo l’annuncio ufficiale delle Digital Deluxe e Collector’s Edition di Spider-Man oltre che della data di uscita di cui abbiamo parlato ieri, Game Informer ci svela Nuovi e interessanti dettagli che vogliamo condividere con voi. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Nuovi dettagli per Spider-Man Di seguito le nuove informazioni in anteprima: Con L3 è possibile ...