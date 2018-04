Spazio | i 50 anni di Kourou | oltre 630 lanci | garantisce all’Europa l’accesso diretto

Museo dell'Auto di Torino - Un nuovo Spazio per le americane degli anni d'oro : Il mito americano si rinnova al Mauto di Torino, con un nuovo allestimento, una scenografia che riprende lo skyline di New York, con limmancabile ponte di Brooklyn, e soprattutto due protagoniste deccezione: una Packard Super-Eight del 1937 e una Cadillac Series 62 del 1947, restaurate in collaborazione con Nicola Bulgari e con il Centro NB per American Automotive Heritage, nato in proprio per preservare il patrimonio automobilistico ...

2001 : Odissea nello Spazio - i cinquant'anni del film cult che aveva previsto Siri : Nel 1968 il debutto della pellicola di Stanley Kubrick che ha battuto la Nasa nella corsa allo Spazio anticipando alcune delle tecnologie diventate oggi di uso...

Perché 2001 : Odissea nello Spazio dopo 50 anni è ancora attuale : Il 3 aprile del 1968 il regista Stanley Kubrick mostrava per la prima volta al pubblico 2001: Odissea nello Spazio, film considerato tra i suoi capolavori, con cui ha scritto un capitolo fondamentale della storia del cinema. E non solo nel genere sci-fi. Lo testimonia il fatto che, per il suo alto valore culturale e sociale, sia stato inserito nella lista dei film preservati nel National Film Registry, della biblioteca del Congresso degli Stati ...

«2011 : Odissea nello Spazio» compie 50 anni : «Fin dagli anni '50 - commentò George Lucas - la scienza ha prevalso sulla fantasia e il romanzesco è stato più o meno abbandonato, man mano che i viaggi nello spazio e la tecnica venivano in primo ...

2001 Odissea nello Spazio - 50 anni di visioni. Quando Stanley Kubrick immaginava il futuro : LOS ANGELES - "Una conquista per gli effetti speciali". "La prima volta al cinema, ne restai deluso. L'ho rivisto tre o quattro mesi dopo e mi è piaciuto. Qualche anno più tardi ho pensato: ...

2001 : Odissea nello Spazio - i cinquant'anni del film cult che aveva previsto Siri : LO SPORT IN ORBITA Una delle scene più iconiche di 2001: Odissea nello Spazio è quella del jogging nello Spazio. Per gli astronauti e le astronaute della Iss allenamenti di questo tipo sono abituali, ...

'2001 : Odissea nello Spazio' - 50 anni di visioni. Quando Stanley Kubrick immaginava il futuro - Cinema - Spettacoli : LOS ANGELES - 'Una conquista per gli effetti speciali'. 'La prima volta al Cinema, ne restai deluso. L'ho rivisto tre o quattro mesi dopo e mi è piaciuto. Qualche anno più tardi ho pensato: ...

2001 : Odissea nello Spazio - i cinquant'anni del film cult che aveva previsto Siri : Nel 1968 il debutto della pellicola di Stanley Kubrick che ha battuto la Nasa nella corsa allo Spazio anticipando alcune delle tecnologie diventate oggi di uso...

“2001 : Odissea nello Spazio” ha cinquant’anni : All'inizio molti ne parlarono male, poi abbiamo cambiato idea: ma non lo capiremo mai davvero The post “2001: Odissea nello spazio” ha cinquant’anni appeared first on Il Post.

Cannes celebra con Nolan i 50 anni di '2001 Odissea nello Spazio' : Il Festival di Cannes celebra i 50 anni di '2001 Odissea nello Spazio', il capolavoro di Stanley Kubrick: per 'Cannes Classics' verrà presentata in anteprima mondiale sulla Croisette la versione ...

Spazio : 50 anni dalla scomparsa di Jurij Gagarin - l’uomo che conquistò lo Spazio rimane un’icona : “Siamo partiti!“: con questa frase, la conquista umana dello spazio diventava realtà. A pronunciarla l’ufficiale dell’Aeronautica sovietica Jurij Gagàrin, classe 1934, diventato il primo uomo a viaggiare nello spazio. Nato in un piccolo villaggio rurale a 200 a ovest chilometri da Mosca, è costretto a interrompere gli studi giovanissimo a causa dell’invasione nazista. Ma la sua grande passione per il volo – spiega ...

50 anni fa ci lasciava Jurij Gagarin : che cosa significò davvero il primo volo umano nello Spazio : Morto il 27 marzo 1968 in un incidente aereo, il cosmonauta Gagarin ci ha lasciato molto più di un record storico e qualche monumento in memoria

50 anni fa ci lasciava Jurij Gagarin : che cosa significò davvero il primo volo umano nello Spazio : “Da quassù la Terra è bellissima. Senza frontiere, né confini”. Ci ha lasciati 50 anni fa esatti (il 27 marzo 1968) Jurij Gagarin, l’uomo che per primo aveva raggiunto lo Spazio e pronunciato, da là, queste parole. Mezzo secolo fa, a 34 anni appena compiuti, Jurij Alekseevic Gagarin si schiantava al suolo col suo piccolo caccia Mig-15Uti, perdendo la vita con il copilota Vladimir Seryojin, non è ancora chiaro se per una collisione in volo o per ...

Roberto Battiston - presidente dell'Agenzia spaziale italiana : 'Tiangong? Niente allarmi - da 50 anni cadono materiali dallo Spazio' : ... che avverrà in un giorno non ancora individuabile presumibilmente nelle prossime due settimane, potremo indicare in quale parte di una vastissima parte del Mondo i frammenti della Tiangong potranno ...