Spazio | ExoMars | Tgo in posizione | al via analisi atmosfera Marte

Spazio - Missione ExoMars : tutto pronto per il debutto del TGO - ha raggiunto la sua orbita di posizionamento : tutto pronto per il debutto del Tgo di ExoMars. Il Trace Gas Orbiter ha finalmente raggiunto la sua orbita di posizionamento dopo un anno di aerobraking che ha permesso la riduzione della velocità sfruttando l’attrito dell’atmosfera marziana. Ora – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – l’orbiter si trova a circa 400 chilometri sopra il pianeta rosso in attesa di dare il via alle operazioni scientifiche, fase clou della sua ...

Spazio - ExoMars 2020 : dalla Campania 4 mln per strumento MicroMED : Roma, 6 apr. , askanews, La Regione Campania ha deliberato il via libera al finanziamento di 4 milioni di euro dello strumento MicroMED, che sarà imbarcato sulla missione ExoMars 2020, una delle più ...

Spazio - MicroMED ExoMars 2020 : avanti tutta - destinazione Marte : La Regione Campania ha deliberato il via libera al finanziamento di 4 milioni di euro dello strumento MicroMED, che sarà imbarcato sulla missione ExoMars 2020, una delle più importanti missioni dell’Agenzia Spaziale Europea che porterà un rover sul Pianeta Rosso alla ricerca di tracce di vita. MicroMED – spiega l’ASI – farà parte del payload Dust, che servirà a studiare le polveri di Marte e i campi elettrici associati. Si ...

Spazio - missione ExoMars : la “grande frenata” del Trace Gas Orbiter verso Marte : Ha aggiustato la sua orbita per oltre un anno, e adesso ce l’ha fatta: ExoMars è pronto per iniziare a studiare Marte da vicino. Arrivato vicino al mondo rosso nell’ottobre 2016, il Trace Gas Orbiter (Tgo) della missione Esa ha progressivamente abbassato la sua traiettoria attorno al pianeta, e adesso è nella posizione giusta per iniziare le operazioni scientifiche. Prima di tutto, la ricerca delle possibili origini biologiche delle tracce di ...

Spazio - il modulo Tgo di Exomars entrato nell'orbita definitiva : Colonia , askanews, - Il modulo Tgo , Trace gas orbiter, della missione spaziale dell'Esa Exomars ha completato le operazioni di rallentamento per entrare nella sua orbita definitiva intorno a Marte ...

Spazio - missione ExoMars : l’Europa riparte per Marte il 24 luglio 2020 : Il lancio della seconda missione ExoMars che riporterà l’Europa su Marte è previsto il 24 luglio 2020: i tecnici dell’Agenzia Spaziale Europea stanno seguendo i test per la nuova missione che si preannuncia “ancora più complessa e ambiziosa“, secondo quanto spiegato dal responsabile scientifico di ExoMars Jorge Vago, a margine della mostra ‘Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso’ al Museo Nazionale ...

Spazio - missione ExoMars : ecco la trivella italiana che cercherà la vita su Marte : Nell’ambito della nuova missione europea ExoMars prevista per il 2020, sono risultati positivi i test di qualifica spaziale della trivella italiana che cercherà la vita su Marte: lo ha reso noto Marco Stanghini, responsabile Sviluppo business Spazio Leonardo, in occasione della presentazione della mostra ‘Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso‘, che verrà ospitata da domani fino al 3 giugno al Museo Nazionale della ...