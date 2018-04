“Sparita nel nulla” Mistero sulla discussa attrice Da quattro anni non si sa più niente

caffeinamagazine

(Di martedì 10 aprile 2018) Avete mai sentito parlare di Googoosha? È un’, cantante, imprenditrice, ma soprattutto è figlia del dittatore uzbeko Islam Karimov. Ed è scomparsa. Non è questione di giorni, ma ormai sono 4. Le ipotesi avanzate fin qui sono tra le più agghiaccianti: c’è chi dice sia morta, sepolta chissà dove. Qualcuno assicura invece che si trovi in carcere. Perché nessuno sa davvero dove sia finita Gulnara Karimova. Donna d’affari, 45, lunghi capelli biondi, della donna più famosa dell’Uzbekistan si è persa ormai ogni traccia. Unico membro della famiglia a non partecipare ai funerali del padre, scomparso nel 2016, dal 2014 Gulnara non è più apparsascena pubblica. E mentre da un anno, ogni giorno, i pellegrini si recano al mausoleo del dittatore per rendergli omaggio con canti e preghiere, uno dei pochi uzbeki che non ha ancora visitato il ...