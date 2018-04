Alcuni celebri video musicali su YouTube Sono stati hackerati : Stamattina Alcuni celebri video musicali di YouTube sono stati violati da due hacker noti come Prosox e Kuroi’sh. I due sono riusciti a cambiare il titolo e l’immagine in evidenza di moltissimi video del canale VEVO, la sezione di YouTube The post Alcuni celebri video musicali su YouTube sono stati hackerati appeared first on Il Post.

Sono stati scoperti due nuovi stati della materia : (Foto: Pixabay) Avete mai sentito un materiale che si chiama quasicristallo e che è anche supefluido? E di un materiale sia ordinato che disordinato, che ha un comportamento intermedio fra quello classico e quello quantistico? Si tratta di due nuovi stati della materia, che si vanno ad aggiungere a quelli classici e più noti, come lo stato solido, liquido, aeriforme (e poi c’è anche il plasma quantistico). Queste scoperte Sono frutto degli ...

Corte Ue - gli Stati posSono vietare UberPop senza notifica a Bruxelles : Dall'Unione europea arriva un nuovo altolà a UberPop , l'app che permette a chiunque abbia la patente e un'automobile di improvvisarsi tassista. La Corte di Giustizia in una sentenza su un ricorso ...

Facebook comunica agli utenti che i loro dati Sono stati usati in modo improprio : Facebook ha iniziato a notificare a milioni di utenti che sono tra le vittime dello scandalo sulla privacy di Cambridge Analytica. Ecco tutti i dettagli

I giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi Sono stati condannati per ricettazione in un caso giudiziario fra Esselunga e Coop : I giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi sono stati condannati dalla Corte di Appello di Milano per ricettazione in un caso giudiziario che coinvolge le catene di supermercati Esselunga e Coop. Sia Belpietro sia Nuzzi hanno ricevuto una condanna, poi

Caccia - Di Pietro : «Dagli Atc un attacco politico - i pagamenti Sono stati effettuati proprio oggi» : Pertanto continuo a ripetere che la mia priorità resta il settore Caccia, ma occorre cambiare innanzitutto la mentalità di molti che deve andare al di là dell'appartenenza politica, lavorando ...

I due poliziotti che a Napoli hanno schiaffeggiato un ragazzo in strada "Sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi" : "Sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi" i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi e insultano un giovane fermato dopo un inseguimento. Lo rende noto all'ANSA il questore Antonio De Iesu. Sulla vicenda è in corso un'indagine della Procura.L'aggressione - verbale e fisica - scatta verosimilmente al termine di un inseguimento in una ...

Tennis - parla Corrado Barazzutti : “Ci Sono stati anni in cui non abbiamo avuto giovani che potessero garantire un ricambio” : A margine della sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia hanno parlato alla “Gazzetta dello Sport” i due capitani, ovvero Corrado Barazzutti e Yannick Noah: per entrambi parole che guardano al futuro più che a quanto accaduto a Genova. Il capitano azzurro ha tracciato le linee guida per il movimento italiano, mentre il transalpino ha parlato dell’avvenire della competizione. Barazzutti ha dichiarato alla Rosea: “Anche se ...

Trollhunters - su K2 la serie di Guillermo del Toro : i troll non Sono mai stati così simpatici : Dalla fantasia dell’acclamato regista Guillermo del Toro, fresco dell’Oscar per La forma dell’Acqua, sbarca sulla tv italiana la più importante saga animata dell’anno: trollhunters – I racconti di Arcadia, con un debutto in anteprima assoluta lunedì 9 aprile alle ore 19.55 su K2, per poi partire dal 17 aprile martedì-venerdì alle ore 20:10. Il titolo originale è trollhunters Tales of Arcadia e si tratta di una produzione Dreamworks ...

“Non Sono stati loro”. Rosa e Olindo - il colpo di scena. A 12 anni dalla strage di Erba - arrivano dichiarazioni choc. E a parlare è proprio lui : “Vi spiego tutto io” : strage di Erba. Clamoroso colpo di scena. A 7 anni dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha punito con l’ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano per l’omicidio di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk, della madre di lei Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini con il suo cane ecco le parole di Azouz Marzouk, il marito di Raffaella che l’11 dicembre del 2006 vide la sua vita andare in frantumi . E sono parole ...

Dybala - tripletta per la madre. Poi lo sfogo : "Non Sono stati giorni facili" : La rete che ha sbloccato la contesa al Vigorito è stata un'autentica perla di Paulo Dybala. Una di quelle a cui ha abituato i tifosi bianconeri sin del suo primo anno sotto la Mole, se lo ricorda bene ...

Due sciatori Sono morti dopo essere stati travolti da una valanga vicino a Pila - in Valle d'Aosta : Almeno due persone sono morte dopo essere state travolte da una valanga che si è staccata sabato mattina vicino a Pila, una località sciistica in Valle d'Aosta. La valanga ha travolto almeno quattro sciatori, secondo il sito Aostasera, due dei quali

Maltempo Usa : i disastri naturali Sono costati già 3 miliardi nel 2018 : I disastri naturali hanno provocati danni per oltre 3 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei primi 3 mesi del 2018. Lo afferma la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), facendo riferimento all’impatto di un’ondata di Maltempo che si è abbattuta sul sudest del paese e a due ondate di gelo, con abbondanti nevicate, sugli stati centrali e sulla costa atlantica. Nel complesso, per gli eventi in questione hanno perso ...

Sono stati trovati 400 chili di posta non consegnata nella casa di un ex dipendente di una società di spedizioni - in provincia di Torino : Un uomo di 33 anni di Porino, in provincia di Torino, è stato denunciato per sottrazione e appropriazione indebita di corrispondenza dopo che i Carabinieri hanno trovato in casa sua 40 scatole piene di posta di altre persone, spedita tra il