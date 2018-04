Solo un giallista può capire il perché di un crimine

ilgiornale

(Di martedì 10 aprile 2018) L'ultima cosa che aveva in mente quella sera Maurizio De Giovanni, era di dare vita a un altro personaggio. Doveva consegnare all'editore il secondo capitolo della serie noir-esoterica dei "Guardiani", poi doveva preparare "il Ricciardi" per l'estate - il commissario a cui deve la gloria degli esordi - e c'era anche da pensare al nuovo libro dei Bastardi ("Credo di esser l'unicoitaliano a portare avanti contemporaneamente tre serie"), ma il mistero è imprevedibile, e non esiste una città che sa riservare sorprese come Napoli."E così, una sera tardi del dicembre scorso, a Napoli, tornando a casa, in scooter, mentre sto aspettando che si apra il portone, illumino con i fari della moto un'auto in sosta. Dentro c'è una donna, i cui tratti del volto, giovanili, contrastano con i capelli corti, grigi. Non c'era accordo tra le due cose... Lei non guarda verso di me, evita la luce, è ...