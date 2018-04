Sky e Mediaset | le novità sugli abbonamenti senza parabola e le promozioni

Diritti tv - l'accordo tra Sky e Mediaset favorisce il canale della Lega : Un mercato stravolto dall'accordo tra Sky e Mediaset, ma nessun problema a presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di euro entro i termini previsti, ossia il 26 aprile. È quanto sostengono da ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures (MediaPro) : «Accordo Sky-Mediaset cambia mercato» : L’accordo tra Mediaset e Sky Italia — che potrebbe portare a ridimensionare il ruolo di Premium, la pay tv del Biscione — cambia la situazione del mercato dei Diritti reelativi al calcio e potrebbe rendere la Lega Serie A “più recettiva” alla proposta di Mediapro di creare un canale dedicato al campionato da distribuire su diverse piattaforme. E’ quanto sostiene in un’intervista a Reuters Jaume ...

Roures (Mediapro) : l’accordo Sky-Mediaset favorirà il progetto Serie A TV : Il manager ha ammesso che il ritardo nella pubblicazione del bando sia da ricondurre alla nuova situazione scaturita dopo l’accordo tra Mediaset e Sky L'articolo Roures (Mediapro): l’accordo Sky-Mediaset favorirà il progetto Serie A TV è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L’offerta di pay-tv dopo l’accordo tra Mediaset Premium e Sky : Offerte più ricche in arrivo per gli abbonati alla pay-tv in Italia in seguito all’accordo tra Sky e Mediaset Premium (salvo obiezioni da parte dell’Antitrust). Mediaset Premium amplia la copertura dei suoi canali...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Miccichè : «Accordo Sky-Mediaset non cambia nulla» : Almeno ufficialmente, non si registrano particolari allarmi fra i club di Serie A dopo l'accordo fra Sky e Mediaset che ha cambiato lo scenario del mercato televisivo italiano mentre entrava nel vivo la partita dei Diritti tv, con oltre un miliardo a stagione in palio per la Lega. In attesa del bando con cui Mediapro in serata renderà noti i pacchetti con cui intende rivendere le partite del campionato rientrando dell'investimento, in ...

Sky Mediaset - Micciché : «Non siamo preoccupati - è un’opportunità» : Il presidente della Serie A non è preoccupato dall'effetto che l'accordo Skt-Mediaset avrà sui diritti tv: «Non cambia nulla perché c'è un contratto firmato con Mediapro» L'articolo Sky Mediaset, Micciché: «Non siamo preoccupati, è un’opportunità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Miccichè : Sky-Mediaset? Ansia impropria : MILANO, 6 APR - "L'accordo fra Sky e Mediaset preoccupa la Lega? Preoccupare è una parola impropria, è un accordo commerciale che riguarda loro. Sono due realtà quotate in Borsa, importanti, non ...

L’accordo Sky-Mediaset fa felici tutti. Ma restano tre piccole questioni : Dunque L’accordo raggiunto tra Sky e Mediaset per lo scambio di canali e prodotti fa felici tutti. Felice la borsa, felice Sky che inserisce prodotti interessanti nella sua offerta e Mediaset che inserisce le sue generaliste in posizione migliore sul telecomando, felici gli abbonati che si troveranno, per lo stesso prezzo, una possibilità di scelta più originale là dove era un pochettino ridotta (penso al cinema di Sky). Non sarò certo io ...

Mediaset - Antitrust in campo su accordo con Sky. Risposte attese entro 1 settimana : L'Antitrust ha chiesto e Mediaset e Sky informazioni circa l'accordo firmato venerdì scorso per valutare eventuali implicazioni sul fronte della concorrenza. La notizia, riportata stamane da alcuni quotidiani, è stata confermata da ambienti dell'Antitrust. L'autorità garante per la concorrenza e il mercato vuole approfondire i contorni e dettagli dell'accordo che prevede scambi di contenuti e che permetterà a Sky di ...

Mediaset - il doppio fronte su Premium : dopo l?intesa con Sky non chiude a Vivendi : Quella dei due forni è un tipo di politica che i partiti conoscono bene. Si tratta su fronti opposti nella convinzione che in un caso o nell?altro un risultato a casa si riuscirà...