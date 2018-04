Sisma di magnitudo 4 7 in provincia di Macerata | crolla un campanile

Sisma di magnitudo 4.7 in provincia di Macerata : nessun ferito : Roma, 10 apr. , askanews, Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Macerata . Dai dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il terremoto di ...

Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 alle porte dell'Aquila. E torna la paura del Sisma del 2009 : Diverse le telefonate al centralino dei vigili del fuoco. Non sono segnalati al momento danni a cose o a persone

Isole Vergini - Sisma magnitudo 4.7 : 0.55 Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito nelle vicinanze delle Isole Vergini britanniche ma non ha causato danni né feriti. L'Istituto geologico degli Stati Uniti ha dichiarato che il sisma si è verificato a circa 30 chilometri a nord della capitale di Road Town ad una profondità di 41 chilometri. Alcune persone hanno detto di aver sentito il terreno tremare nel territorio britannico d'oltremare nelle vicinanze di Porto Rico.

Terremoto oggi a Ricigliano/ Ingv : Campania - Sisma magnitudo 3.2 avvertito anche in Basilicata (6 aprile 2018) : Terremoto oggi, 6 aprile 2018, a Ricigliano. Ingv, ultime notizie e dati: in Campania sisma di magnitudo 3.2 sulla scala Richter avvertito anche in Basilicata. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:50:00 GMT)