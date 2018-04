: Siria, Casa Bianca: telefonata tra Donald Trump ed Emmanuel Macron #siria - MediasetTgcom24 : Siria, Casa Bianca: telefonata tra Donald Trump ed Emmanuel Macron #siria - NotizieIN : Siria,Macron:raid su 'capacità chimica' - DemurtasGiorgio : RT @FrMaselli: Macron e la sua linea rossa: il presidente francese è pronto a colpire il regime di Bashar el Assad in Siria? Può farlo da s… -

Eventuali incursioni aeree francesi avrebbero come obiettivo le "chimiche" del regimeno e per nessuna ragione i suoi alleati russi e iraniani. Lo ha detto il presidente francese,, parlando all'Eliseo al fianco del principe saudita, bin Salman, al termine del loro incontro. "Nei prossimi giorni annunceremo le nostre decisioni", ha detto. "Con gli alleati Usa e Gb" penseremo a come "rispondere ad Assad sul presunto attacco con armi chimiche nella Ghouta. La Francia non auspica un'escaltion".(Di martedì 10 aprile 2018)