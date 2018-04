Siria | Trump pronto ad attaccare

Blastingnews

(Di martedì 10 aprile 2018) Gli Stati Uniti preparano la risposta al barbarico attacco chimico di Bashar Al Assad in cui 60 persone hanno perso la vita. A Douma, tra i morti numerosi bambini e oltre 1000 i feriti. Un vero e proprio assassinio di massa che ha scolvolto il mondo e che ha indotto gli Usa ad attuare una forte e immediata risoosta. Questa volta gli Stati Uniti non saranno soli, tutto fa pensare ad un'alleanza con la Francia del presidente Emmanuel Macron, proprio con quest'ultimo si è sentito telefonicamentedomenica scorsa. In un comunicato diramato dalla Casa Bianca si parla di forte risposta coordinata dai due leader, un'asse che gia' in passato si è concretizzato tra Washington e Parigi. Più volte il presidente francese ha espresso il proprio impegno a supportare militarmente i blitz americani contro Assad. Le parole diIl Tycoon ha espressamente riferito che ogni opzione è ...