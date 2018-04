Siria | Trump pronto ad attaccare | annuncia scelte importanti in 24-48 ore

Kremlin Report di Trump e Siria affondano borsa Mosca e rublo. Panic buying su alluminio per fattore Rusal : Il " Kremlin Report " diffuso venerdì scorso 6 aprile dal Tesoro degli Stati Uniti scatena il Panic o sui mercati russi, insieme alle accuse di Donald Trump per l'appoggio dell'Iran e della Russia al ...

Siria - Casa Bianca : telefonata tra Donald Trump ed Emmanuel Macron : Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo francese Emmanuel Macron per continuare a coordinarsi sulla risposta "all'atroce uso di armi chimiche in Siria ". ...

Attacco chimico in Siria . Più vicino un raid bis di Trump (come un anno fa) : Sono stati gli americani? Oppure gli israeliani? O forse i francesi insieme agli americani? Il blitz militare avvenuto ieri (questa) mattina contro una base aerea siriana, l'ormai...

Risposta a Siria - colloquio Trump-Macron : 05.08 Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo francese Emmanuel Macron per continuare a coordinarsi sulla Risposta "all'atroce uso di armi chimiche in Siria ". Lo afferma la Casa Bianca.

Raid israeliani su base aerea in Siria - 14 soldati uccisi. Trump valuta la risposta all’attacco : Un Raid ha colpito questa notte la base aerea Siria na T4, a 60 chilometri da Palmira. Fonti militari hanno confermato l’attacco e riportato che “quattordici soldati sono rimasti uccisi e una trentina feriti”. L’attacco sarebbe stato condotto da missili da crociera lanciati da jet al di fuori dello spazio aereo Siria no e Damasco sostiene di averne a...

Siria - Trump lancia l'ultimatum : "Pronti ad agire in 24-48 ore" : Tensione sempre più in alta in Siria. La base aerea T-4, nella provincia di Homs, è stata colpita da un attacco missilistico che avrebbe fatto almeno 14 morti, tra cui due militari iraniani. Un raid aereo, quello sferrato da caccia F-15 israeliani con otto missili lanciati dallo spazio aereo libanese, tre dei quali hanno colpito hangar e caserme nella parte ovest della base che viene chiamata anche Tiyas e che spesso ospita aerei russi, che ...