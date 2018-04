Siria | l’indignazione del Papa | i tentativi diplomatici dei pontefici in guerra

Blastingnews

(Di martedì 10 aprile 2018) Dopo la benedizioneBergoglio si pronuncia sul recente massacro avvenuto a Douma. I bombardamenti hanno colpito un ingente numero di civili, e si sospetta la presenza di sostanze chimiche nelle bombe. Si contano 70 morti e centinaia intossicati e la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. Ilinvita i paesi al negoziato, unica via per fermare le stragi e ottenere la pace. Ritiene che nessun massacro abbia una giusta causa, e nemmeno l’uso di strumenti di sterminio contro i più deboli. Anche l’anno scorso durante la messa di Pasqua l’autorità ecclesiastica aveva invitato i governi a porre fine al conflitto in, chiedendo ai fedeli di pregare affinché la luce divina illuminasse le coscienze dei responsabili della. Sono parole di impatto e intrise di grande significato. I valori morali ed etici a cui fa appello ilinvitano ad una riflessione ...