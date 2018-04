Siria : la strana strage dei civili di Douma : Diversi analisti geopolitici, da qualche giorno, ventilavano l’ipotesi di un attacco chimico imminente, inscenato dai “terroristi moderati” del Ghouta, atto a far ricadere la colpa sul governo Siriano. In tal senso, è necessario riflettere sul fatto che i miliziani jihadisti del Jaysh al Islam (Esercito dell’Islam) stanno perdendo la guerra, e dovendo arrendersi alla preponderanza dell’Esercito Siriano hanno bisogno di creare confusione, un ...