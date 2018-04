Siria | la Russia difende Assad | “I gas non c’erano | giù le mani” 

Guerra in Siria - la Russia accusa Israele Trump : decisioni importanti in 24-48 ore L’analisi : perché gli Usa devono agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». Dopo la presunta aggressione chimica il presidente Usa ha fatto sapere che non esclude alcuna opzione

Siria - Trump annuncia sanzioni alla Russia : crolla il rublo e la borsa di Mosca : Teleborsa, - Giornata di passione per la borsa di Mosca e per il rublo, dopo la minaccia di nuove sanzioni alla Russia da parte di Donald Trump a seguito dell'attacco chimico lanciato domenica su una ...

Siria - Trump annuncia sanzioni alla Russia : crolla il rublo e la borsa di Mosca : Giornata di passione per la borsa di Mosca e per il rublo, dopo la minaccia di nuove sanzioni alla Russia da parte di Donald Trump a seguito dell'attacco chimico lanciato domenica su una delle ultime ...

Siria - raid aereo su base aerea a Homs. La Russia avverte gli Usa : “Erano caccia israeliani - è uno sviluppo pericoloso” : Un raid aereo ha colpito la base militare di Tayfur, vicino Homs, in Siria, causando la morte di almeno 12 militari, tra cui alcuni soldati iraniani. Secondo il ministero della Difesa di Mosca a compiere l’attacco sono stati due F-15 dell’Aeronautica israeliana, che hanno bombardato l’obiettivo con otto missili dal Libano, senza violare lo spazio aereo Siriano, distruggendo cinque missili guidati. In precedenza media Siriani avevano ...

Guerra in Siria - la Russia accusa Israele : «Hanno attaccato la nostra base aerea» Trump contro Assad |Perché deve agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». È da lì che gli iraniani muoverebbero i loro droni e le strategie militari degli ayatollah in Siria

Siria : Assad - USA e Russia - tutti accusano tutti Video : Un attacco aereo diretto contro un aeroporto militare del governo Siriano ad Homs. La fonte è l'agenzia SANA, principale organo di stampa di Damasco che ha battuto un breve comunicato: le difese aeree Siriane hanno affrontato un attacco missilistico sull'aeroporto T-4 ed abbattuto otto missili, ha detto una fonte militare. Questa fonte ha aggiunto che l'attacco ha causato numerosi martiri e feriti. Sarebbero una ventina le vittime del raid e, ...

Siria - ONG : “100 MORTI ATTACCO CHIMICO A DUMA”/ Ritiro truppe Usa? Trump “Assad animale - colpe Russia-Iran” : SIRIA, sospetto ATTACCO CHIMICO a Duma, ultime notizie: 10 MORTI, offensiva dell’esercito SIRIAno contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Siria - 70 morti : sospetto attacco chimico Duma/ Ultime notizie - Usa vs Russia su Assad : Papa “basta sterminio” : Siria, sospetto attacco chimico a Duma, Ultime notizie: 70 morti, offensiva dell’esercito Siriano contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:08:00 GMT)

Siria - ATTACCO CHIMICO A DUMA : SOSPETTI SU ASSAD/ 70 morti - ultime notizie : Usa “Russia non sostenga Damasco” : SIRIA, sospetto ATTACCO CHIMICO a DUMA, ultime notizie: 70 morti, offensiva dell’esercito SIRIAno contro i ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa attacca la Russia, "basta sostegno"(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:10:00 GMT)

Sanzioni - diplomatici espulsi e crisi Siriana : tra Usa e Russia rapporti mai così tesi nel dopoguerra : Rusal PLC, uno dei maggiori produttori di alluminio nel mondo, con una quota di produzione pari al 7% di quella globale.

Russia e Francia discutono della questione Siriana : Entrambe le parti hanno sottolineato che è necessario ricercare una soluzione politica alla questione siriana attraverso l'attuazione delle decisioni prese durante la Conferenza sul dialogo nazionale ...

Siria - Russia : oltre 157mila evacuati da Goutha est grazie a tregue : Quasi 160mila persone sono state fatte uscire dalla Goutha Orientale, fuori Damasco, grazie alle tregue umanitarie, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo. "Da quando sono state ...

Ecco come Russia - Turchia e Iran cercano di spartirsi la Siria : Per Vladimir Punti il difficile comincia ora. Ha vinto la guerra in Siria, salvato l’alleato Bashar al-Assad, aperto la strada, con misto di brutalità e astuzia, alla riconquista di due terzi dei territori da parte dell’esercito del regime. I principali rivali del raiss sono in ginocchio: l’Isis respinto in qualche remota area nel deserto, Al-Qaeda...

Siria - Erdogan : 'Cooperazione con la Russia contro i terroristi' : "La Siria non può essere lasciata a organizzazioni terroristiche come Daesh , l'Isis, e Ypg/Pkk/Pyd , curdi, " e "per questo continueremo la nostra cooperazione" con la Russia. Lo ha detto il ...