SIRIA | CACCIATORPEDINIERE USA CONTRO ASSAD Trump vs Russia dopo attacco chimico Duma

Avvistato cacciatorpediniere USA verso la SIRIA : Martedì 10 aprile 2018 - Un cacciatorpediniere USA sarebbe in viaggio verso le acque della Siria secondo quanto riferiscono fonti media. Ieri il presidente americano Donald Trump aveva promesso "decisioni importanti nelle prossime 24-48 ore" sulla Siria , dopo l'attacco chimico di cui è accusato il regime di Assad che qualche giorno fa a Douma ha provocato 100 morti."Condanno gli atroci attacchi su Siria ni innocenti, condotti con armi chimiche ...

“Cacciatorpediniere Usa verso la SIRIA”. Venti di guerra in Medio Oriente. Trump : risposta forte : Il cacciatorpediniere Donald Cook della marina militare Usa ha lasciato il porto cipriota di Larnaca, dove era ormeggiato, per avvicinarsi alle acque territoriali siriane. Lo scrive il quotidiano turco Hurriyet. Ieri, dopo la riunione del suo gabinetto, Trump aveva annunciato azioni entro 24 o 48 ore: questa sarebbe la prima mossa per un’offensiva ...