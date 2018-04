Siria | all' Onu probabili tre veti incrociati Usa-Russia

«Nave da guerra Usa verso Siria». Trump non va all’estero per coordinare risposta : Gli Usa chiedono il voto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per un nuovo meccanismo d’inchiesta indipendente sull’uso di armi chimiche in Siria...

Kremlin Report di Trump e Siria affondano borsa Mosca e rublo. Panic buying su alluminio per fattore Rusal : Il "Kremlin Report" diffuso venerdì scorso 6 aprile dal Tesoro degli Stati Uniti scatena il Panico sui mercati russi, insieme alle accuse di Donald Trump per l'appoggio dell'Iran e della Russia al ...

Raid israeliani su base aerea in Siria - 14 soldati uccisi. Trump valuta la risposta all’attacco : Un Raid ha colpito questa notte la base aerea Siriana T4, a 60 chilometri da Palmira. Fonti militari hanno confermato l’attacco e riportato che “quattordici soldati sono rimasti uccisi e una trentina feriti”. L’attacco sarebbe stato condotto da missili da crociera lanciati da jet al di fuori dello spazio aereo Siriano e Damasco sostiene di averne a...

L’attacco alla base militare in Siria - spiegato : I bombardamenti di lunedì mattina sembrano essere stati opera di Israele, non degli Stati Uniti: l'obiettivo dell'operazione potrebbe essere stato l'Iran The post L’attacco alla base militare in Siria, spiegato appeared first on Il Post.

Siria - Trump annuncia sanzioni alla Russia : crolla il rublo e la borsa di Mosca : Teleborsa, - Giornata di passione per la borsa di Mosca e per il rublo, dopo la minaccia di nuove sanzioni alla Russia da parte di Donald Trump a seguito dell'attacco chimico lanciato domenica su una ...

Siria a un passo dalla guerra : cosa sta succedendo : Almeno 12 militari Siriani sarebbero rimasti uccisi nei raid missilistici compiuti nella notte contro la base aerea Tayfur vicina ad Homs, nella Siria centrale. Il Pentagono, riferisce la Cbs, ha rapidamente smentito i media Siriani che attribuivano l’attacco agli Usa denunciando “una aggressione americana”. Mentre il ministero della Difesa russo ha parlato, riporta Russia Today, di due F-15 dell’aeronautica israeliana ...

Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente (salvo ripensamenti) : Il presidente americano ha recentemente annunciato l’intenzione di ritirare le truppe spiegando che «non abbiamo ottenuto niente in Medio Oriente se non 7mila miliardi di dollari spesi in 17 anni». Ma c’è il pericolo che, una volta ritirati i militari, l’Isis possa riorganizzarsi e rialzare la testa....

Ministero Esteri : gli USA sono alla ricerca di un pretesto per un nuovo attacco in Siria - : "Regolari informazioni fabbricate su un attacco chimico a Duma sono state diffuse ieri, con riferimento ai "Caschi Bianchi", che non una volta sono stati accusati di appoggiare i terroristi" ha ...

Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente - salvo ripensamenti - : L'accordo sul nucleare iraniano? Barack Obama lo aveva salutato come «una storica intesa». Per Donald Trump è solo «uno dei peggiori accordi mai fatti dagli Stati Uniti». Le relazioni con l'Arabia ...

Siria - Trump : “Putin e l’Iran responsabili per il sostegno dato all’animale Assad” : Bashar Al-Assad è un “animale”, mentre Vladimir Putin, così come l’Iran, sono “responsabili per il sostegno” che gli hanno dato. Così Donald Trump è intervenuto su quanto è accaduto a Douma, nella Ghouta orientale, dove almeno 70 civili sono stati uccisi e i servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime Siriano di aver utilizzato armi chimiche. Il presidente degli ...

Militari russi in Siria reagiscono alle accuse americane - : Secondo Evtushenko, l'8 aprile è iniziata l'operazione per scacciare gli islamisti di "Jaish al-Islam" dalla cittadina Siriana di Douma. Il generale russo ha osservato che diversi Paesi occidentali ...

Siria - Assad sposta i carri armati verso il Golan - allarme di Israele : Conclusa la battaglia alla periferia di Damasco, il governo Siriano ha cominciato a spostare truppe verso la zona del Golan, vicino a Israele. I servizi militari israeliani hanno notato una concentrazione di carri armati e cannoni attorno alla città di Quneitra, il più importante centro Siriano nella regione, quasi completamente disabitato dal 1974...