Siria | al Consiglio di Sicurezza Onu scontro frontale tra la Russia e l’Occidente

Domani Consiglio sicurezza Onu su Siria : 21.59 Riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu lunedì per analizzare la situazione in Siria dopo il presunto attacco chimico dell'esercito Siriano a Duma, nella Ghouta orientale. La riunione è stata chiesta da 9 dei 15 membri:Francia,Regno Unito,Usa,Polonia, Paesi Bassi,Svezia,Kuwait,Perù e Costa d'Avorio. "Abbiamo notizie di ciò che sembra un attacco con armi chimiche in Siria, il cui uso su civili innocenti è ormai troppo ...

Siria - Consiglio Onu : rispettare tregua : 22.15 Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha chiesto l'applicazione del cessate il fuoco in Siria, ignorato da dieci giorni. Nel corso della riunione ha anche ipotizzato un possibile ruolo dell'Onu per far uscire dalla Ghouta orientale elementi "terroristi".Lo hanno fatto sapere fonti diplomatiche. Nell'incontro a porte chiuse, i membri del Consiglio hanno chiesto in modo "unanime" che un altro convoglio umanitario possa "raggiungere ...

Siria - riunione urgente Consiglio Onu : 18.02 Il fallimento della tregua umanitaria decisa 10 giorni fa dal Consiglio di Sicurezza Onu sarà discussa domani in una riunione urgente,chiesta da Francia e Gran Bretagna.Dall'enclave ribelle di Ghuta Est circondata dalle forze russo Siriane è stato offerto anche ai miliziani armati di lasciare la città assieme ai civili:"I ribelli stanno vagliando la proposta"dicono i russi. L'Onu intanto accusa sia la coalizione a guida Usa sia quella ...

