Siracusa | Museo del papiro vende pezzi per tagli ai finanziamenti

Il Museo del papiro "Corrado Basile" di Siracusa vende 20 frammenti di papiri greci per autofinanziarsi : Il Museo del papiro Corrado Basile di Siracusa ha messo in vendita 20 frammenti di papiri greci e demotici della propria collezione per autofinanziarsi ed evitare così la chiusura. I pezzi sono di "accertata provenienza, acquistati circa dieci anni fa e, per quanto di conoscenza, inediti, si legge nell'avviso. L'ente - racconta La Stampa - è una realtà unica al mondo, estensione naturale dell'Istituto internazionale del ...

