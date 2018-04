“Signore” di Giovanni Boldini in mostra al GAM di Milano

domanipress

(Di martedì 10 aprile 2018) La Galleria d’Arte Moderna (GAM) dirende omaggio, fino al prossimo 17 giugno, al pittore. Laè stata inaugurata circa un mese fa, lo scorso 16 marzo, e porta il titolo “. Ritratto di Signora.” Infatti,ne è il protagonista insieme alle celebri figure femminili da lui ritratte nel vortice della mondanità e della bellezza tipiche di un periodo qual è stato la Belle Époque. L’opera Signora in rosa è qui esposta tra le altre: esemplificativa oltre che simbolo ed essenza della carriera artistica del pittore ferrarese. Proprio da Ferrara e dal Museoprovengono appositamente per l’evento espositivo undici tra le trenta opere in esso conservate, le quali si uniscono alle altre in esposizione permanente presso la GAM stessa. I numerosi ritratti di signora sono a disposizione del visitatore sotto forma di ...